Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы. К чему готовиться?

Posted 10 октября, 08:19
Published 10 октября, 08:19
Modified 10 октября, 08:21
Updated 10 октября, 08:21
Судя по прогнозу, слабая буря достигнет Белгородской области уже этим днём, 10 октября. Сейчас наблюдаются небольшие возмущения, а после трёх часов дня мощность бури возрастёт до сильной и достигнет уровня G3.
Однако это не предел: уже вечером четверга напряжённость магнитосферы практически достигнет экстремального влияния — шторма.
Уровень G4 сохранится в регионе на протяжении суток — спад произойдёт только после полудня 11 октября. Однако сильного улучшения ждать не стоит: магнитосфера достигнет уровня G3.
Предварительно, уровня G2 буря достигнет только утром 12 октября. Такая сила сохранится в Белгородской области на весь день. Зато 13 октября должно быть спокойным.
Но это не всё: возбуждённая магнитосфера может быть 22 и 26 октября, а следующая магнитная буря ожидается 3 ноября.