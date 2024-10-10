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Posted 10 октября, 08:19

Published 10 октября, 08:19

Modified 10 октября, 08:21

Updated 10 октября, 08:21

Вновь придётся пережить магнитную бурю

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы. К чему готовиться?

10 октября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Вновь придётся пережить магнитную бурю

Белгородцев предупредили о магнитном шторме, который продлится несколько дней

Сюжет
Новости Белгорода
Жителей Белгородской области предупредили о надвигающейся сильнейшей магнитной буре, которая продлится несколько дней. Прогнозом поделились специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по прогнозу, слабая буря достигнет Белгородской области уже этим днём, 10 октября. Сейчас наблюдаются небольшие возмущения, а после трёх часов дня мощность бури возрастёт до сильной и достигнет уровня G3.

Однако это не предел: уже вечером четверга напряжённость магнитосферы практически достигнет экстремального влияния — шторма.

Уровень G4 сохранится в регионе на протяжении суток — спад произойдёт только после полудня 11 октября. Однако сильного улучшения ждать не стоит: магнитосфера достигнет уровня G3.

Предварительно, уровня G2 буря достигнет только утром 12 октября. Такая сила сохранится в Белгородской области на весь день. Зато 13 октября должно быть спокойным.

Прогноз на ближайшие дниПрогноз на ближайшие дни
Прогноз на ближайшие дни. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Но это не всё: возбуждённая магнитосфера может быть 22 и 26 октября, а следующая магнитная буря ожидается 3 ноября.

Прогноз на месяцПрогноз на месяц
Прогноз на месяц. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Уже в ближайшие дни: приближается сильная магнитная буря, может ухудшиться здоровье
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Магнитные бури
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