Северное сияние способно нанести вред энергетическому комплексу на планете

Солнечные частицы, попадая в магнитное поле нашей планеты, провоцируют появление геомагнитных бурь, которые, в свою очередь, сливаются с атмосферой и приводят к появлению северных сияний. Межпланетные толчки, которые можно сравнить с ударными волнами, образующимися от солнечного ветра, также помогают образоваться данному явлению. Полярное сияние — это визуальное предупреждение, демонстрирующее то, что электрические токи в космосе способны создавать такие явления на Земле.