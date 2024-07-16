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Published Сегодня, 17:43

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Updated Сегодня, 17:43

Северное сияние способно нанести вред энергетическому комплексу на планете

Северное сияние способно нанести вред энергетическому комплексу на планете

16 июля 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney
Энергетическая инфраструктура всей планеты находится в опасности из-за северного сияния. Об этом заявили ученые НАСА, подтвердившие связь между природным явлением и интенсивными электрическими токами, провоцируемыми магнитными силами, которые опасны для значимой инфраструктуры.

Как сообщает newkhakasiya.online, такие магнитные силы также называют геомагнитно-индуцированными токами. Специалисты выявили, что угол, под которым межпланетные толчки попадают в магнитное поле нашей планеты, напрямую влияет на определение силы этих токов.

Межпланетные толчки формируются по подобию звукового удара реактивного самолета. Однако в их случае, вместо того чтобы издавать громкий звук, происходит образование магнитной ударной волны, которая способна сжимать магнитное поле планеты. Ударная волна может создавать сильные токи, несущие угрозы для работы любой энергетической инфраструктуры. Максимально сильные межпланетные толчки вызывают мощные токи и северные сияния, однако частые и менее серьезные толчки также могут навредить таким объектам.

Солнечные частицы, попадая в магнитное поле нашей планеты, провоцируют появление геомагнитных бурь, которые, в свою очередь, сливаются с атмосферой и приводят к появлению северных сияний. Межпланетные толчки, которые можно сравнить с ударными волнами, образующимися от солнечного ветра, также помогают образоваться данному явлению. Полярное сияние — это визуальное предупреждение, демонстрирующее то, что электрические токи в космосе способны создавать такие явления на Земле.

Эксперты рекомендуют энергетикам защищать свое оборудование путем отключения нескольких специальных электрических цепей при поступлении сигнала о поражении электрическим током.

#Общество
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