Небо над Белгородской областью озарило невероятно красивое сияние: фото

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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12 августа около 11 часов вечера, когда уже выключили фонари, в небе можно было увидеть полярное сияние. Как рассказал Антон Боровской, белгородский астроном, снимки были сделаны в небе над Шебекинским горокругом. Самая яркая часть сияния была видна невооружённым глазом, с еле заметным оттенком.
Из-за магнитных бурь сияние иногда достигает средних широт, поэтому жители Белгородской области смогли его наблюдать. Позже Боровской смог сфотографировать также метеор Персеид (фото 1). Это произошло примерно через полчаса после того, как сияние уже стало менее заметным.
Другой белгородец днём ранее «поймал» звездопад (фото 2 и 3). Однако, по словам Евгения Субботина, который опубликовал фото, метеоры были быстрыми и не очень яркими, поэтому камера запечатлела не все из них. Также на снимках можно было увидеть искусственные спутники.