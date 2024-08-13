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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Полярное сияние в небе над Шебекинским районом.

Небо над Белгородской областью озарило невероятно красивое сияние: фото

13 августа 2024, 06:41
Фото: Антон Боровской / группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в ВК
Полярное сияние в небе над Шебекинским районом.

Белгородцы заметили полярное сияние

В небе над Белгородской областью видны не только следы от работы ПВО. Вчера белгородские астрономы смогли наблюдать удивительное явление — полярное сияние. Редко, когда его можно увидеть в средних широтах. Его, метеор и даже звездопад получилось сфотографировать.

12 августа около 11 часов вечера, когда уже выключили фонари, в небе можно было увидеть полярное сияние. Как рассказал Антон Боровской, белгородский астроном, снимки были сделаны в небе над Шебекинским горокругом. Самая яркая часть сияния была видна невооружённым глазом, с еле заметным оттенком.

Из-за магнитных бурь сияние иногда достигает средних широт, поэтому жители Белгородской области смогли его наблюдать. Позже Боровской смог сфотографировать также метеор Персеид (фото 1). Это произошло примерно через полчаса после того, как сияние уже стало менее заметным.

Другой белгородец днём ранее «поймал» звездопад (фото 2 и 3). Однако, по словам Евгения Субботина, который опубликовал фото, метеоры были быстрыми и не очень яркими, поэтому камера запечатлела не все из них. Также на снимках можно было увидеть искусственные спутники.

Метеор Персеид.Метеор Персеид.
Звездопад в Валуйском горокруге.Звездопад в Валуйском горокруге.
Звездопад в Валуйском горокруге.Звездопад в Валуйском горокруге.
Метеор Персеид.
Фото: Антон Боровской / группа "Вечера тротуарной астрономии в Белгороде" в ВК
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