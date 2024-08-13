Небо над Белгородской областью озарило невероятно красивое сияние: фото

Другой белгородец днём ранее «поймал» звездопад (фото 2 и 3). Однако, по словам Евгения Субботина, который опубликовал фото, метеоры были быстрыми и не очень яркими, поэтому камера запечатлела не все из них. Также на снимках можно было увидеть искусственные спутники.