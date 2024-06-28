Характерно ли гало для территории Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как отметил физик-астроном, гало — это оптическое явление, возникающее вокруг ярких источников света, чаще всего вокруг Солнца или Луны, в виде светящихся окружностей, ложных солнц или полудуг. Оно возникает в результате отражения и преломления света на кристалликах льдах в виде шестигранных призм, из которых обычно состоят перистые облака, расположенные в атмосфере на высотах от 5 до 10 км.
Если гало образовано только в результате отражения света от кристалликов льда, то оно имеет белый цвет, а если образовано в результате преломления света в кристаллах, то гало имеет радужную расцветку (это явление аналогично радуге, которая наблюдается на жидких капельках воды). Возможны и одновременно оба случая.
Владимир Виноглядов
Эксперт добавил, что обычно шестигранные кристаллики льда в облаках ориентированы хаотично, поэтому отражается и преломляется на них свет тоже хаотично в разные стороны. Но если какая-либо часть этих лучей попадает к людям в глаз, тогда они видят гало. В зависимости от того, как преломляется этот свет (то есть, на каких гранях и под каким углом), люди и видят различные окружности, дуги, ложные Солнца и т. д.
Это явление может наблюдаться в любых местах Земли, где наблюдаются перистые облака, в том числе и в Белгородской области. При этом частота наблюдений гало вокруг Солнца или Луны зависит от частоты возникновения для этого необходимых условий.
Владимир Виноглядов