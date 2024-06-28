Характерно ли гало для территории Белгородской области?

Эксперт добавил, что обычно шестигранные кристаллики льда в облаках ориентированы хаотично, поэтому отражается и преломляется на них свет тоже хаотично в разные стороны. Но если какая-либо часть этих лучей попадает к людям в глаз, тогда они видят гало. В зависимости от того, как преломляется этот свет (то есть, на каких гранях и под каким углом), люди и видят различные окружности, дуги, ложные Солнца и т. д.