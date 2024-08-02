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Published Сегодня, 07:11

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Астрономы обнаружили новую планету, похожую на Нептун

Астрономы обнаружили новую планету, похожую на Нептун

2 августа 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney
Группа астрономов обнаружила новую экзопланету с ультракоротким периодом и с размером, как у Нептуна. Такое космическое тело стало четвёртым из подобных Нептуну планет. Подробности сообщили на arXiv.org.

Астрономы обнаружили очень плотный горячий нептун. Сделать это удалось с помощью космического телескопа TESS. Учёные думают, что ранее эта планета представляла из себя газового гиганта, однако спустя время она лишилась части атмосферы.

Полный оборот вокруг центральной звезды эта планета делает менее чем за одни земные сутки. Большая часть похожих экзопланет размером с Землю или Юпитер, а небольших тел размером с Нептун очень мало. Найденная экзопланета находится близко к центральной звезде и представляет собой скалистое ядро, поскольку из-за близкого расположения к звезде подвергается облучению и теряет атмосферу.

Планета вращается вокруг оранжевого карлика, чья масса составляет 0,85 от массы Солнца. Ей около 6,5 миллиарда лет. Экзопланета же имеет радиус 3,82 радиуса Земли и массу 30,3 массы Земли. При этом её плотность в два раза больше, чем у Нептуна.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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