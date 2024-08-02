Астрономы обнаружили новую планету, похожую на Нептун

Полный оборот вокруг центральной звезды эта планета делает менее чем за одни земные сутки. Большая часть похожих экзопланет размером с Землю или Юпитер, а небольших тел размером с Нептун очень мало. Найденная экзопланета находится близко к центральной звезде и представляет собой скалистое ядро, поскольку из-за близкого расположения к звезде подвергается облучению и теряет атмосферу.