Астрономы узнали, почему красное пятно Юпитера уменьшается в размерах

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Учёные думают, что раскрыли тайну уменьшения большого красного пятна на поверхности Юпитера, которое представляет собой клубящуюся массу багровых облаков шириной более 16 тысячи километров.
По мнению учёных, красное пятно долгое время сохраняло свои размеры благодаря поглощению более мелких штормов, однако их количество может уменьшаться, из-за чего теряет в размерах и красное пятно.
В то же время пятно до сих пор покрыто завесой тайны: астрономы не знают, когда и почему оно появилось, а также почему его цвет красноватого оттенка. Однако ясно, что большое красное пятно представляет собой высокое давление, которое дует со скоростью более 320 километров в час против часовой стрелки — это яркий пример антициклона.
За последние годы пятно сильно уменьшилось: оно округляется и сокращается примерно на 900 километров в год. На картинах художников 1831 и 1711 года пятно было овальной формы.