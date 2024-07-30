Астрономы узнали, почему красное пятно Юпитера уменьшается в размерах

В то же время пятно до сих пор покрыто завесой тайны: астрономы не знают, когда и почему оно появилось, а также почему его цвет красноватого оттенка. Однако ясно, что большое красное пятно представляет собой высокое давление, которое дует со скоростью более 320 километров в час против часовой стрелки — это яркий пример антициклона.