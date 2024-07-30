bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Красное пятно на Юпитере

Астрономы узнали, почему красное пятно Юпитера уменьшается в размерах

30 июля 2024, 13:09
Фото: NASA
Красное пятно на Юпитере
Астрономы смогли узнать, почему красное пятно уменьшается и становится более круглым благодаря компьютерной модели. К каким выводам пришли учёные, рассказали в Mail Online.

Учёные думают, что раскрыли тайну уменьшения большого красного пятна на поверхности Юпитера, которое представляет собой клубящуюся массу багровых облаков шириной более 16 тысячи километров.

По мнению учёных, красное пятно долгое время сохраняло свои размеры благодаря поглощению более мелких штормов, однако их количество может уменьшаться, из-за чего теряет в размерах и красное пятно.

В то же время пятно до сих пор покрыто завесой тайны: астрономы не знают, когда и почему оно появилось, а также почему его цвет красноватого оттенка. Однако ясно, что большое красное пятно представляет собой высокое давление, которое дует со скоростью более 320 километров в час против часовой стрелки — это яркий пример антициклона.

За последние годы пятно сильно уменьшилось: оно округляется и сокращается примерно на 900 километров в год. На картинах художников 1831 и 1711 года пятно было овальной формы.

Учёные показали завораживающие снимки Юпитера и далёкой галактики
Узнать подробнее
Читайте также:
Как полярное сияние выглядит из космоса? Видео явления показали в СетиУчёные обнаружили в космосе новую чёрную дыруКогда взорвётся Солнце и есть ли жизнь на Марсе? Ответы на главные вопросы о космосе
#Александра Склярова#Наука#КЦ
Подпишитесь
«Где гарантии безопасности?»: белгородские родители критикуют опрос об очном обучении
Сегодня, 14:15
По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в Белгороде
Сегодня, 12:13
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Где в Белгороде отключат, а где вернут горячую воду?
Сегодня, 11:47
Экс-чиновницу в белгородском приграничье уличили в крупном мошенничестве
Сегодня, 13:37
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00