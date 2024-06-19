Когда взорвётся Солнце и есть ли жизнь на Марсе? Ответы на главные вопросы о космосе

Доказать, что Земля всё же в форме шара можно легко: в противоположном случае, во всех городах было бы одновременно светло и не темнело бы в разное время. Кроме того, хватит бросить взгляд на Луну: тень, которая на неё падает с Земли, позволяет увидеть, что та круглая. Некоторые могут поспорить, что Земля имеет форму плоского блина, но спутник вращается вокруг неё и может находиться с разных её сторон. При этом, независимо от положения Луны, тень от Земли остаётся круглой.