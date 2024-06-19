Когда взорвётся Солнце и есть ли жизнь на Марсе? Ответы на главные вопросы о космосе

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:49
Около 13,8 миллиарда лет назад Вселенная была маленькой и плотной точкой с бесконечной температурой, что называется сингулярностью. После этого она начала расширяться, а её температура становилась ниже. Но процесс происходил неравномерно: в один момент это происходило быстрее, в другой — медленнее.
Из-за чего начался Большой взрыв неизвестно, но специалисты выдвинули несколько предположений. Вероятно, вселенных могло существовать очень много, а взрыв стал рождением одной из них. Узнать, что именно произошло до Большого взрыва сказать пока нельзя: на сегодняшний день учёные знают только то, что случилось после 10^ -43 секунды.
Таким образом, Большой взрыв — это некая абстракция, которая произошла вне пределов наших знаний. Спустя мгновение после этого события появилась та Вселенная, которую мы знаем сегодня. Но физика помогает приблизиться к решению и этой загадки.
Всем людям, доверяющим науке, известно, что Земля имеет форму шара, но до сих пор существуют и те, кто убеждён — планета на самом деле плоская. Радиус же планеты составляет 6 370 километров, поэтому поверить в её «круглость» так трудно: даже самые высокие здания и близко не могут посоревноваться с такой цифрой.
Доказать, что Земля всё же в форме шара можно легко: в противоположном случае, во всех городах было бы одновременно светло и не темнело бы в разное время. Кроме того, хватит бросить взгляд на Луну: тень, которая на неё падает с Земли, позволяет увидеть, что та круглая. Некоторые могут поспорить, что Земля имеет форму плоского блина, но спутник вращается вокруг неё и может находиться с разных её сторон. При этом, независимо от положения Луны, тень от Земли остаётся круглой.
Во время лунного затмения спутник находится в противоположной точке от Солнца, а Земля — между ними. Следовательно, тень на Луну отбрасывает именно она, а не какое-то другое космическое тело.
Исследования планет Солнечной системы показали, что вероятность существования жизни на них невелика. Но активные поиски сложных органических соединений в атмосфере Венеры и под ледниками спутника Юпитера всё ещё продолжаются.
Что касается планет других звёздных систем, наши знания о них ограничены. Известно о нескольких кандидатах, находящихся на расстоянии десятков и сотен световых лет от нас, где есть атмосферы с водой и углекислым газом. Эти планеты названы номерами, а полученные о них данные не гарантируют наличие на них разумной жизни, но могут свидетельствовать о присутствии там живых организмов.
Слова же некоторых людей о встрече с НЛО никак не доказаны, а на их фотографиях и видеозаписях зачастую запечатлены атмосферные явления.
Заселение Марса — это амбициозный проект, который, вероятно, мог бы быть реализован в течение нескольких десятилетий, но в настоящее время необходимости в этом нет, поэтому и торопиться с этим вряд ли будут.
Хоть Марс и суровая ледяная планета, которая никак непригодна для жизни на ней человека без специальной защиты, осуществить это реально. Достаточно создать систему жизнеобеспечения, включающую в себя получение воздуха, воды и питания. Перелёт на Марс же составит около восьми месяцев.
Если человечество примет решение отправиться на другую планету, Марс станет наиболее вероятным выбором.
Продолжительность жизни нашей солнечной системы напрямую зависит от продолжительности жизни нашего Солнца, которое, согласно прогнозам, будет стабильно функционировать еще около 5 миллиардов лет.
Какие-либо изменения с Солнцем начнут происходить только по истечению этого времени: из-за уменьшения количества водорода в ядре, оно будет сжиматься. В конце концов горячая звезда станет большой и холодной, а на отдалённых планетах может начать появляться новая жизнь.