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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Когда взорвётся Солнце и есть ли жизнь на Марсе? Ответы на главные вопросы о космосе

Когда взорвётся Солнце и есть ли жизнь на Марсе? Ответы на главные вопросы о космосе

19 июня 2024, 14:47
Фото: Kandinsky
Несмотря на то, что среднее и высшее образования позади, знать всё на свете невозможно. Поэтому недостаточные знания в области космоса вполне понятны. Ответы на главные вопросы об астрономии, которые вы могли постыдиться задавать, — в материале Бел.Ру.

Появление Вселенной

Около 13,8 миллиарда лет назад Вселенная была маленькой и плотной точкой с бесконечной температурой, что называется сингулярностью. После этого она начала расширяться, а её температура становилась ниже. Но процесс происходил неравномерно: в один момент это происходило быстрее, в другой — медленнее.

Из-за чего начался Большой взрыв неизвестно, но специалисты выдвинули несколько предположений. Вероятно, вселенных могло существовать очень много, а взрыв стал рождением одной из них. Узнать, что именно произошло до Большого взрыва сказать пока нельзя: на сегодняшний день учёные знают только то, что случилось после 10^ -43 секунды.

Таким образом, Большой взрыв — это некая абстракция, которая произошла вне пределов наших знаний. Спустя мгновение после этого события появилась та Вселенная, которую мы знаем сегодня. Но физика помогает приблизиться к решению и этой загадки.

Фото: Kandinsky

Форма Земли

Всем людям, доверяющим науке, известно, что Земля имеет форму шара, но до сих пор существуют и те, кто убеждён — планета на самом деле плоская. Радиус же планеты составляет 6 370 километров, поэтому поверить в её «круглость» так трудно: даже самые высокие здания и близко не могут посоревноваться с такой цифрой.

Доказать, что Земля всё же в форме шара можно легко: в противоположном случае, во всех городах было бы одновременно светло и не темнело бы в разное время. Кроме того, хватит бросить взгляд на Луну: тень, которая на неё падает с Земли, позволяет увидеть, что та круглая. Некоторые могут поспорить, что Земля имеет форму плоского блина, но спутник вращается вокруг неё и может находиться с разных её сторон. При этом, независимо от положения Луны, тень от Земли остаётся круглой.

Во время лунного затмения спутник находится в противоположной точке от Солнца, а Земля — между ними. Следовательно, тень на Луну отбрасывает именно она, а не какое-то другое космическое тело.

ЗемляЗемля
Земля
Фото: Kandinsky

Инопланетяне существуют?

Исследования планет Солнечной системы показали, что вероятность существования жизни на них невелика. Но активные поиски сложных органических соединений в атмосфере Венеры и под ледниками спутника Юпитера всё ещё продолжаются.

Что касается планет других звёздных систем, наши знания о них ограничены. Известно о нескольких кандидатах, находящихся на расстоянии десятков и сотен световых лет от нас, где есть атмосферы с водой и углекислым газом. Эти планеты названы номерами, а полученные о них данные не гарантируют наличие на них разумной жизни, но могут свидетельствовать о присутствии там живых организмов.

Слова же некоторых людей о встрече с НЛО никак не доказаны, а на их фотографиях и видеозаписях зачастую запечатлены атмосферные явления.

Фото: Kandinsky

Жизнь на Марсе

Заселение Марса — это амбициозный проект, который, вероятно, мог бы быть реализован в течение нескольких десятилетий, но в настоящее время необходимости в этом нет, поэтому и торопиться с этим вряд ли будут.

Хоть Марс и суровая ледяная планета, которая никак непригодна для жизни на ней человека без специальной защиты, осуществить это реально. Достаточно создать систему жизнеобеспечения, включающую в себя получение воздуха, воды и питания. Перелёт на Марс же составит около восьми месяцев.

Если человечество примет решение отправиться на другую планету, Марс станет наиболее вероятным выбором.

Фото: Kandinsky

Взрыв на Солнце реален?

Продолжительность жизни нашей солнечной системы напрямую зависит от продолжительности жизни нашего Солнца, которое, согласно прогнозам, будет стабильно функционировать еще около 5 миллиардов лет.

Какие-либо изменения с Солнцем начнут происходить только по истечению этого времени: из-за уменьшения количества водорода в ядре, оно будет сжиматься. В конце концов горячая звезда станет большой и холодной, а на отдалённых планетах может начать появляться новая жизнь.

Фото: Изображение Midjourney
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#Александра Склярова#Общество#Космос#Вопросы#Астроном
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