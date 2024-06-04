Астрономы анонсировали грандиозный звездопад в конце июня

В конце июня россияне смогут наблюдать на небе звездопад Июньские Боотиды. В это время планета будет проходить через орбиту кометы Понса-Виннеке. Лучше всего метеорный поток будет заметен в ночь с 27 на 28 июня. В это время будет падать до 100 метеоров в час.