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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Звездопад

Астрономы анонсировали грандиозный звездопад в конце июня

4 июня 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Звездопад

Россияне увидят метеорный поток Июньские Боотиды

Звездопад можно будет увидеть даже невооружённым глазом. Однако помешать наблюдению может полнолуние. Лучше всего метеорный поток будет виден в ночь с 27 на 28 июня, пишет «Новая Хакасия».

В конце июня россияне смогут наблюдать на небе звездопад Июньские Боотиды. В это время планета будет проходить через орбиту кометы Понса-Виннеке. Лучше всего метеорный поток будет заметен в ночь с 27 на 28 июня. В это время будет падать до 100 метеоров в час.

Метеоры будут лететь из созвездия Волопаса, которое расположено слева от созвездия Большой Медведицы. При этом помешать наблюдению за звездопадом может полнолуние.

На прошлой неделе россияне стали свидетелями звездопада Тау-Геркулиды в созвездии Гончих Псов.

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#Алина Харина#Общество#Россия#Метеоры#Звездопад#Небо#Космос
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