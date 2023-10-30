Белгородцы заметили в небе лунное затмение

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Лунное затмение удалось заметить в небе над Белгородской областью. Необычное явление белгородцы могли наблюдать вечером 28 октября. Продлилось затмение недолго — всего несколько минут.
«Удалось поймать в просветы облаков около максимума под Белгородом. Всего несколько минут, но результативно», — написали в тематической группе в соцсети.
О том, что в регионе ожидается частное лунное затмение, стало известно ещё 23 октября. Как сообщалось, подобное явление происходит тогда, когда Луна попадает в тень Земли. Оно случается далеко не каждое полнолуние. Из-за наклона лунной орбиты к земной в 5° спутник Земли чаще проходит над или под конусом земной тени. За несколько минут до начала теневой фазы начинается потемнение края Луны, находящегося ближе к тени Земли.