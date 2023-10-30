Белгородцы заметили в небе лунное затмение

О том, что в регионе ожидается частное лунное затмение, стало известно ещё 23 октября. Как сообщалось, подобное явление происходит тогда, когда Луна попадает в тень Земли. Оно случается далеко не каждое полнолуние. Из-за наклона лунной орбиты к земной в 5° спутник Земли чаще проходит над или под конусом земной тени. За несколько минут до начала теневой фазы начинается потемнение края Луны, находящегося ближе к тени Земли.