Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Лунное затмение в Белгородской области

Белгородцы заметили в небе лунное затмение

30 октября 2023, 08:21
Фото: группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в соцсети
Лунное затмение в Белгородской области
На днях Луна частично попала в тень Земли южным полушарием. Явление продлилось всего несколько минут, однако белгородцам удалось снять, как это было. Подробности написали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в соцсети.

Лунное затмение удалось заметить в небе над Белгородской областью. Необычное явление белгородцы могли наблюдать вечером 28 октября. Продлилось затмение недолго — всего несколько минут.

«Удалось поймать в просветы облаков около максимума под Белгородом. Всего несколько минут, но результативно», — написали в тематической группе в соцсети.

О том, что в регионе ожидается частное лунное затмение, стало известно ещё 23 октября. Как сообщалось, подобное явление происходит тогда, когда Луна попадает в тень Земли. Оно случается далеко не каждое полнолуние. Из-за наклона лунной орбиты к земной в 5° спутник Земли чаще проходит над или под конусом земной тени. За несколько минут до начала теневой фазы начинается потемнение края Луны, находящегося ближе к тени Земли.

Лунное затмение в Белгородской области
Видео: группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в соцсети
В небе над Белгородской областью ожидается необычное явление
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы поехали смотреть солнечное затмение в Воронежскую областьБелгородцы смогут увидеть частное солнечное затмениеБелгородцев предупреждают об опасном агрометеорологическом явлении
#Видео#Белгородская область#Земля#Луна#Лунное затмение#Белгород#Наталья Корявых#Явление
Подпишитесь
Водоканал неправ? Новый поворот в истории с якобы запертым во мраке работником
Сегодня, 12:33
«Бездействие власти»: Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу ярмарок
Сегодня, 07:07
В «Белгородэнерго» приступили к установке инновационных трансформаторов
Сегодня, 09:52
Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом
Сегодня, 12:16
Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде
Сегодня, 11:40
Сигнал пропадает: сбои при оплате проезда в белгородских автобусах связаны с СВО
Сегодня, 10:59