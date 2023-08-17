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звездопад Персеиды в Белгородской области

Белгородцы запечатлели звездопад Персеиды: фото и видео

17 августа 2023, 12:17
Фото: скриншот из видео Максима Басова в соцсети
звездопад Персеиды в Белгородской области

Белгородцы делятся фото и видео звездопада Персеиды

12–13 августа в небе над Белгородской областью заметили звездопад. Фотографиями с места событий поделились в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в соцсети.

Белгородцам удалось запечатлеть звездопад Персеиды. Явление наблюдалось в небе 12–13 августа. Подробностями поделился владелец тематической группы в соцсети «ВКонтакте».

«Метеоры летали довольно активно. Пока я управлялся с телескопом, то и дело слышал восторженные возгласы, да и сам видел много падающих звёзд. Были и яркие с зелёными хвостиками. На последнем выезде один из участников насчитал сто метеоров за три часа», — рассказал он.

звездопад Персеиды в Белгородской областизвездопад Персеиды в Белгородской области
звездопад Персеиды в Белгородской области
Фото: «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в соцсети

Впечатлениями, фотографиями и видео белгородцы делились в комментариях к записи. Например, одному из жителей региона удалось снять, как звездопад выглядел в Волоконовском районе.

Звездопад Персеиды в Белгородской области
Видео: Максим Басов / Группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в ВК
Звездопад Персеиды в Белгородской области
Видео: Максим Басов / Группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в ВК

Добавим, что ежегодно в созвездии Персея образуется поток метеоров. Происходит это в последние недели лета. В 2023 году его пик — до 150 метеоров в час. Он как раз пришёлся на середину августа. В этом году звездопад начался 14 июля, а завершится к 24 августа.

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