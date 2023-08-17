Белгородцы запечатлели звездопад Персеиды: фото и видео

«Метеоры летали довольно активно. Пока я управлялся с телескопом, то и дело слышал восторженные возгласы, да и сам видел много падающих звёзд. Были и яркие с зелёными хвостиками. На последнем выезде один из участников насчитал сто метеоров за три часа», — рассказал он.