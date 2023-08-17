Белгородцы запечатлели звездопад Персеиды: фото и видео

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Белгородцам удалось запечатлеть звездопад Персеиды. Явление наблюдалось в небе 12–13 августа. Подробностями поделился владелец тематической группы в соцсети «ВКонтакте».
«Метеоры летали довольно активно. Пока я управлялся с телескопом, то и дело слышал восторженные возгласы, да и сам видел много падающих звёзд. Были и яркие с зелёными хвостиками. На последнем выезде один из участников насчитал сто метеоров за три часа», — рассказал он.
Впечатлениями, фотографиями и видео белгородцы делились в комментариях к записи. Например, одному из жителей региона удалось снять, как звездопад выглядел в Волоконовском районе.
Добавим, что ежегодно в созвездии Персея образуется поток метеоров. Происходит это в последние недели лета. В 2023 году его пик — до 150 метеоров в час. Он как раз пришёлся на середину августа. В этом году звездопад начался 14 июля, а завершится к 24 августа.