Исследования астрономов помогли найти причину образования гигантских черных дыр

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Как сообщает newkhakasiya.online, изучение гигантских черных дыр вышло на новый уровень благодаря телескопу «Джеймс Уэбб». Теперь рассматривается теория, что эти объекты образовались путем слияния более миниатюрных черных дыр.
Стоит отметить, что астрономы нашли большое количество пар-кандидатов, расположенных намного ближе расстояния от Земли до центра нашей галактики. Однако не исключено, это на самом деле это не пары черных дыр, а одиночные объекты с «раздвоенным» излучением. Да и компьютерные модели демонстрируют, что одну из черных дыр в таком положении «выбросило» бы за пределы галактики.
Последнее исследование, итоги которого обсуждались в статье для Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, доказывает, что некоторые черные дыры в молодой Вселенной на самом деле находятся недалеко друг от друга.
Исследователи изучали события, происходящие в одной из галактических систем через 740 миллионов лет после Большого взрыва. Сначала удалось установить, что ядром галактики ZX7 служит черная дыра, вес которой почти в 50 миллионов раз превышает вес Солнца, но излучение было частично «сдвинуто», причем эта область обладала схожими признаками. Ученые не исключают, что это и есть истинное ядро, а яркий свет — только место образования звезд.
Ученые смогли прийти к выводу на основе изученного, что оба объекта — черные дыры, причем масса второй примерно сравнима с массой первой, но ее плохо видно из-за облака пыли. Также стоит отметить, что на расстоянии 2,5, 3,9 и 4,1 килопарсека располагаются еще три подобные.
Ученые ожидают, что использование инновационных гравитационно-волновых телескопов, такие как LISA, которые войдут в обиход через несколько лет, помогут разгадать еще больше загадок относительно этих древних событий.