Исследования астрономов помогли найти причину образования гигантских черных дыр

Исследователи изучали события, происходящие в одной из галактических систем через 740 миллионов лет после Большого взрыва. Сначала удалось установить, что ядром галактики ZX7 служит черная дыра, вес которой почти в 50 миллионов раз превышает вес Солнца, но излучение было частично «сдвинуто», причем эта область обладала схожими признаками. Ученые не исключают, что это и есть истинное ядро, а яркий свет — только место образования звезд.