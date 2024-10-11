bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 09:51

Published 11 октября, 09:51

Modified 11 октября, 09:53

Updated 11 октября, 09:53

Белгородскую область закрывают на въезд: что происходит?

Белгородскую область закрывают на въезд: что происходит?

11 октября 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Фейк
Федеральное медиа опубликовало новость о том, что Белгородскую область закрывают на въезд. Так ли это и говорил ли об этом губернатор Вячеслав Гладков в своём обращении?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

«Белгородскую область решили закрыть на въезд», — такой заголовок появился в Telegram-канале «ВПШ» на 1,5 млн читателей. Такая цитата приписывается губернатору региона Вячеславу Гладкову. Под новостью прикреплено настоящее видео из официального Telegram-канала главы областного правительства.

Но есть подвох, в видео не говорится о том, что закрывают всю Белгородскую область, только про Петровку и Соловьёвку Белгородского района, которые подвергались постоянным обстрелам.

В приграничье проверят работу экс-замгубернатора. Что случилось?
Узнать подробнее
Читайте также:
Госдума сократила обучение в Белгородской области, учителей увольняют. Что происходит«Солдат ребёнка не обидит»: белгородский фейк гастролирует по приграничным регионам64% жителей страны сталкиваются с фейками раз в неделю
#Алёна Мальцева#Общество#Белгород#Фейк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика