Белгородскую область закрывают на въезд: что происходит?

Posted 11 октября, 09:51
Published 11 октября, 09:51
Modified 11 октября, 09:53
Updated 11 октября, 09:53
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
«Белгородскую область решили закрыть на въезд», — такой заголовок появился в Telegram-канале «ВПШ» на 1,5 млн читателей. Такая цитата приписывается губернатору региона Вячеславу Гладкову. Под новостью прикреплено настоящее видео из официального Telegram-канала главы областного правительства.
Но есть подвох, в видео не говорится о том, что закрывают всю Белгородскую область, только про Петровку и Соловьёвку Белгородского района, которые подвергались постоянным обстрелам.