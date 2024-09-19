В приграничье проверят работу экс-замгубернатора. Что случилось?

Posted 19 сентября, 11:30
Published 19 сентября, 11:30
Modified 19 сентября, 11:32
Updated 19 сентября, 11:32
В Брянской области началась проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. С идеей провести проверку выступил сам губернатор Александр Богомаз.
«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причём самое суровое», — отметил Богомаз.
Из-за чего именно в отношении Петроченко началась проверка, чиновник не уточнил. Самого замгубернатора уже уволили, сообщает издание.
Отметим, что в Орловской области в мае поместили под стражу бывшего белгородского блогера и нынешнего советника орловского губернатора Сергея Лежнева. Его обвиняют в четырёх преступлениях.
Также недавно закончилась служебная проверка в отношении трёх глав белгородских районов.