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Posted 19 сентября, 11:30

Published 19 сентября, 11:30

Modified 19 сентября, 11:32

Updated 19 сентября, 11:32

В Брянской области проверят работу бывшего чиновника

В приграничье проверят работу экс-замгубернатора. Что случилось?

19 сентября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
В Брянской области проверят работу бывшего чиновника

В Брянской области организовали проверку в отношении бывшего замгубернатора

Проверку организовали по указанию губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об этом сообщили журналисты «Брянских новостей» со ссылкой на главу региона.

В Брянской области началась проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. С идеей провести проверку выступил сам губернатор Александр Богомаз.

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причём самое суровое», — отметил Богомаз.

Из-за чего именно в отношении Петроченко началась проверка, чиновник не уточнил. Самого замгубернатора уже уволили, сообщает издание.

Отметим, что в Орловской области в мае поместили под стражу бывшего белгородского блогера и нынешнего советника орловского губернатора Сергея Лежнева. Его обвиняют в четырёх преступлениях.

Также недавно закончилась служебная проверка в отношении трёх глав белгородских районов.

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#Александра Склярова#Общество#Брянская область#Замгубернатора#Александр Богомаз#Бывший замгубернатора
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