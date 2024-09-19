Получает ли зарплату находящийся в СИЗО советник губернатора Сергей Лежнев?

Posted 19 сентября, 09:44
Published 19 сентября, 09:44
Modified 19 сентября, 09:44
Updated 19 сентября, 09:44
Бывший белгородский блогер и нынешний советник орловского губернатора Сергей Лежнев находится в СИЗО с конца мая текущего года. Однако при этом он всё ещё числится сотрудником администрации Орловской области. Получает ли Лежнев заработную плату, решили выяснить журналисты издания.
На редакционный запрос ответил руководитель администрации губернатора Александр Шалимов. По его словам, хоть Лежнев и продолжает числиться их сотрудником, заработную плату он не получает — это невозможно, поскольку выполнять свои обязанности он не может.
Напомним, что Лежнева задержали 26 мая по обвинению в хищении денежных средств при реконструкции орловского моста. Его сразу же заключили под стражу, а спустя несколько месяцев ему предъявили новое обвинение: его подозревают в хищении денег при поставках медоборудования в Орловскую область.
Но и это не всё: советника также подозревают в создании преступной группы и в мошенничестве в зоне СВО.