Получает ли зарплату находящийся в СИЗО советник губернатора Сергей Лежнев?

Напомним, что Лежнева задержали 26 мая по обвинению в хищении денежных средств при реконструкции орловского моста. Его сразу же заключили под стражу, а спустя несколько месяцев ему предъявили новое обвинение: его подозревают в хищении денег при поставках медоборудования в Орловскую область.