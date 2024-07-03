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Published Сегодня, 13:34

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Суд

Лежнев в зале суда заявил, что увольняется из орловской администрации

3 июля 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Суд
Бывший белгородский блогер и советник орловского губернатора уже написал заявление об увольнении. Таким образом, он хочет снять с себя моральную ответственность, пишет «Орелtimes». Тем временем суд решил, что Лежнев пока останется в СИЗО.
Сюжет
Суд

Сергей Лежнев решил уволиться из орловской администрации. Об этом он заявил 3 июля в зале суда. По словам Лежнева, заявление он уже написал.

Решение уволиться Сергей Лежнев объяснил следующим образом: «Я хочу публично защищаться, а сегодня я лишён права защиты и права приводить свидетелей», — приводит цитату издание. Кроме того, Лежнев напомнил, что два года занимался поддержкой бойцов и ездил в зону СВО.

Сергея Лежнева задержали в мае 2024 года. Его обвиняют в причастности к хищению 76 млн рублей при ремонте трёх мостов в Орловской области (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

Тем временем областной суд решил, что Лежнев пока останется под стражей.

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#Общество#Белгородская область#Лежнев сергей#Суд#Увольнение#Черноземье#Орловская область#Белгород
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