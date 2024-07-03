Лежнев в зале суда заявил, что увольняется из орловской администрации

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Сергей Лежнев решил уволиться из орловской администрации. Об этом он заявил 3 июля в зале суда. По словам Лежнева, заявление он уже написал.
Решение уволиться Сергей Лежнев объяснил следующим образом: «Я хочу публично защищаться, а сегодня я лишён права защиты и права приводить свидетелей», — приводит цитату издание. Кроме того, Лежнев напомнил, что два года занимался поддержкой бойцов и ездил в зону СВО.
Сергея Лежнева задержали в мае 2024 года. Его обвиняют в причастности к хищению 76 млн рублей при ремонте трёх мостов в Орловской области (ч. 4, ст. 159 УК РФ).
Тем временем областной суд решил, что Лежнев пока останется под стражей.