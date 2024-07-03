Лежнев в зале суда заявил, что увольняется из орловской администрации

Решение уволиться Сергей Лежнев объяснил следующим образом: «Я хочу публично защищаться, а сегодня я лишён права защиты и права приводить свидетелей», — приводит цитату издание. Кроме того, Лежнев напомнил, что два года занимался поддержкой бойцов и ездил в зону СВО.