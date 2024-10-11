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Posted 11 октября, 10:39

Published 11 октября, 10:39

Modified 11 октября, 10:39

Updated 11 октября, 10:39

Сияние в Белгородской области

Белгородскую область окутало нетипичное сияние. Опасно ли оно?

11 октября 2024, 10:39
Фото: Alena Usenko. t.me/borisovka31_pgt
Сияние в Белгородской области

Белгородцам объяснили, опасны ли магнитные бури

На регион обрушилась очень сильная магнитная буря, из-за которой на ночном небе появилось несвойственное для Белгородской области северное сияние. Физик ответила, опасны ли магнитные бури для человека и насколько это явление необычно. Комментарием поделились в пресс-службе РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева ответила, что магнитные бури не влияют на здоровье человека. Чаще всего страдает от солнечных излучений именно техника.

Если же у людей наблюдается недомогание, то в основном у тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Что касается здоровья человека и механизмов, то никакого явного механизма до сих пор нет, и каких-то чётких данных, насколько я знаю, о том, на что влияют и как влияют магнитные бури на человека, тоже нет. Хотя отмечаются общие признаки недомогания у некоторых групп людей, которых называют метеочувствительными. Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», — объяснила физик.

Она также отметила, что магнитные бури — обычное явление. За всё время они так и не оказали критического влияния на Землю. Длятся же они от нескольких часов до нескольких дней.

С 10 по 12 октября на Белгородскую область обрушилась очень сильная магнитная буря. Из-за этого жители региона заметили на ночном небе северное сияние, фотографиями которого делились в социальных сетях. При этом сияние никакой угрозы не представляет.

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы. К чему готовиться?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Россия#Белгород#Физик#Магнитные бури#Полярное сияние#Северное сияние#Сияние
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