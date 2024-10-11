Белгородскую область окутало нетипичное сияние. Опасно ли оно?

Posted 11 октября, 10:39
Published 11 октября, 10:39
Modified 11 октября, 10:39
Updated 11 октября, 10:39
Заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева ответила, что магнитные бури не влияют на здоровье человека. Чаще всего страдает от солнечных излучений именно техника.
Если же у людей наблюдается недомогание, то в основном у тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Что касается здоровья человека и механизмов, то никакого явного механизма до сих пор нет, и каких-то чётких данных, насколько я знаю, о том, на что влияют и как влияют магнитные бури на человека, тоже нет. Хотя отмечаются общие признаки недомогания у некоторых групп людей, которых называют метеочувствительными. Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», — объяснила физик.
Она также отметила, что магнитные бури — обычное явление. За всё время они так и не оказали критического влияния на Землю. Длятся же они от нескольких часов до нескольких дней.
С 10 по 12 октября на Белгородскую область обрушилась очень сильная магнитная буря. Из-за этого жители региона заметили на ночном небе северное сияние, фотографиями которого делились в социальных сетях. При этом сияние никакой угрозы не представляет.