«Кровавое» небо над Белгородской областью было опасным? Отвечает физик

Сильнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря случилась в 1859 году: по всей Европе и Америке отказали телеграфные системы. Однако с тех пор ничего подобного на Земле не случалось. В случае, если такое произойдёт, необходимо будет отключить от электросетей всё, что только можно.