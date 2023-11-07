«Кровавое» небо над Белгородской областью было опасным? Отвечает физик

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 09:45
Вечером 5 ноября жители нескольких районов Белгородской области наблюдали кроваво-красное небо — северное сияние. Выяснилось, что такой необычный цвет был связан с «возмущением» геомагнитного поля. Специалисты утверждают, что солнечная активность будет нарастать до 2025 года. Однако опасно ли это?
Известно, что плазменное облако выбросило от Солнца в сторону Земли ещё 3 ноября. Случай рассматривался как рядовой, однако позже стало понятно, что скорость и мощность выброса оценили неправильно.
Учёные предположили, что такая слабая причина могла вызвать бурю подобного уровня из-за магнитного поля у облака плазмы, которое было противоположно направлению земного магнитного поля. Саму магнитную бурю классифицировали как третий класс из пяти. Уже сегодня, 7 ноября, геомагнитное поле должно быть неустойчивым.
Тем не менее угрозы для самолётов полярные сияния не представляют: пассажирские лайнеры летают ниже, они небольшие и не подключены к электрической цепи. Прошедшая буря в регионе была несильной.
Известно, что магнитные бури вызывают сбои в работе техники. И чем мощнее выброс солнечной массы, тем больше негативного воздействия. Могут возникать поверхностные заряды на трансформаторах и трубопроводах, выходить из строя энергетические сети. Спутниковые навигационные системы могут давать сигнал с ошибкой, что влияет на безопасность тех же самолётов. Но такое возможно при очень сильных магнитных штормах.
Вячеслав Авдеев, научный сотрудник Астрокосмического центра физинститута им. П. Н. Лебедева РАН
Сильнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря случилась в 1859 году: по всей Европе и Америке отказали телеграфные системы. Однако с тех пор ничего подобного на Земле не случалось. В случае, если такое произойдёт, необходимо будет отключить от электросетей всё, что только можно.