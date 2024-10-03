Уже в ближайшие дни: приближается сильная магнитная буря, может ухудшиться здоровье

Продолжительные магнитные бури обрушатся на Землю в октябре

На протяжении нескольких дней ожидается сильная магнитная буря. Какой мощности она будет и когда её ожидать, ответили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.