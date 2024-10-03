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Posted 3 октября, 10:45

Published 3 октября, 10:45

Modified 3 октября, 10:45

Updated 3 октября, 10:45

Сильная магнитная буря обрушится в ближайшие дни

Уже в ближайшие дни: приближается сильная магнитная буря, может ухудшиться здоровье

3 октября 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Сильная магнитная буря обрушится в ближайшие дни

Продолжительные магнитные бури обрушатся на Землю в октябре

На протяжении нескольких дней ожидается сильная магнитная буря. Какой мощности она будет и когда её ожидать, ответили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

К ночи 3 октября на Землю обрушится сильная магнитная буря, которая продлится двое суток. Если верить специалистам, уже к 11 часам вечера сегодняшнего дня магнитосфера достигнет уровня G1, а к обеду 4 октября — уровня G3.

На протяжении почти всей пятницы, кроме времени ближе к обеду, сохранится сильная магнитная буря. Ночью субботы, 5 октября, магнитная буря также достигнет своего максимального значения.

Успокоиться магнитосфера должна только к полуночи 6 октября. Однако эта информация ещё не точная: правильный прогноз будет известен ближе к этой дате.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дниПрогноз магнитных бурь на ближайшие дни
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Добавим, что эта буря не единственная в октябре: следующие ожидаются с 10 по 12 числа, а также 22 и, вероятно, 27 числа.

Прогноз магнитных бурь на месяцПрогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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#Александра Склярова#Общество#Россия#Магнитные бури
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