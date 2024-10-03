Уже в ближайшие дни: приближается сильная магнитная буря, может ухудшиться здоровье

Posted 3 октября, 10:45
Published 3 октября, 10:45
Modified 3 октября, 10:45
Updated 3 октября, 10:45
К ночи 3 октября на Землю обрушится сильная магнитная буря, которая продлится двое суток. Если верить специалистам, уже к 11 часам вечера сегодняшнего дня магнитосфера достигнет уровня G1, а к обеду 4 октября — уровня G3.
На протяжении почти всей пятницы, кроме времени ближе к обеду, сохранится сильная магнитная буря. Ночью субботы, 5 октября, магнитная буря также достигнет своего максимального значения.
Успокоиться магнитосфера должна только к полуночи 6 октября. Однако эта информация ещё не точная: правильный прогноз будет известен ближе к этой дате.
Добавим, что эта буря не единственная в октябре: следующие ожидаются с 10 по 12 числа, а также 22 и, вероятно, 27 числа.