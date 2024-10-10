Почти всё: сколько урожая потеряли белгородские садоводы из-за заморозков

Наибольший ущерб был нанесён плодовым культурам. Воздействие отрицательных температур пришлось на период начала или во время цветения, стадию формирования завязей плодов, что привело к осыпанию цветков и завязи плодов. Также пострадали ранние зерновые культуры, кукуруза и посевы многолетних трав текущего года.