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Posted 10 октября, 13:04

Published 10 октября, 13:04

Modified 10 октября, 13:06

Updated 10 октября, 13:06

Почти всё: сколько урожая потеряли белгородские садоводы из-за заморозков

Почти всё: сколько урожая потеряли белгородские садоводы из-за заморозков

10 октября 2024, 13:04
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Заморозки на большой части России серьёзно подпортили виды на урожай. Сколько потеряли садоводы и сельхозпроизводители, выяснили журналисты Бел.Ру.

По официальным данным регионального правительства, в результате заморозков, которые пришлись на период активной вегетации растений, серьёзные повреждения получили посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних плодово-ягодных насаждений. Часть урожая погибло.

Наибольший ущерб был нанесён плодовым культурам. Воздействие отрицательных температур пришлось на период начала или во время цветения, стадию формирования завязей плодов, что привело к осыпанию цветков и завязи плодов. Также пострадали ранние зерновые культуры, кукуруза и посевы многолетних трав текущего года.

Власти добавили, что потери урожая зерновых и зернобобовых культур составили 20% от планируемого валового сбора. А процент потери урожая у садоводов Белгородской области в 2024 году — 87%.

В правительстве отметили, что больше всего пострадали крупные организации, а также индивидуальные предприниматели, для которых закладка и уход за многолетними насаждениями являются основным видом деятельности.

Напомним, в 11 регионах России из-за заморозков и паводков ввели режим ЧС федерального уровня. Майские заморозки в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской и Ростовской областях навредили посевам и насаждениям.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Урожай#Эксклюзив#Чрезвычайная ситуация#Зерновые культуры#Сельхозпроизводители#Садоводы#Заморозки#Белгород#Плодовые культуры
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