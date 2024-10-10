Почти всё: сколько урожая потеряли белгородские садоводы из-за заморозков

Posted 10 октября, 13:04
Published 10 октября, 13:04
Modified 10 октября, 13:06
Updated 10 октября, 13:06
По официальным данным регионального правительства, в результате заморозков, которые пришлись на период активной вегетации растений, серьёзные повреждения получили посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних плодово-ягодных насаждений. Часть урожая погибло.
Наибольший ущерб был нанесён плодовым культурам. Воздействие отрицательных температур пришлось на период начала или во время цветения, стадию формирования завязей плодов, что привело к осыпанию цветков и завязи плодов. Также пострадали ранние зерновые культуры, кукуруза и посевы многолетних трав текущего года.
Власти добавили, что потери урожая зерновых и зернобобовых культур составили 20% от планируемого валового сбора. А процент потери урожая у садоводов Белгородской области в 2024 году — 87%.
В правительстве отметили, что больше всего пострадали крупные организации, а также индивидуальные предприниматели, для которых закладка и уход за многолетними насаждениями являются основным видом деятельности.
Напомним, в 11 регионах России из-за заморозков и паводков ввели режим ЧС федерального уровня. Майские заморозки в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской и Ростовской областях навредили посевам и насаждениям.