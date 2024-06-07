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Заморозки

Обстановку в Белгородской области отнесли к федеральным ЧС, но не из-за обстрелов

7 июня 2024, 12:35
Фото: 1MI
Заморозки

Заморозки в Белгородской области признали ЧС федерального характера

Ситуация в 11 регионах России отнесена к ЧС федерального уровня. Из-за заморозков в нескольких регионах страны пострадали посевы и насаждения, сообщает МЧС России.

В 11 регионах России из-за заморозков и паводков ввели режим ЧС федерального уровня. Майские заморозки в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской и Ростовской областях навредили посевам и насаждениям.

Таким образом, ситуация в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а также на территории ЛНР отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Также ЧС федерального уровня введён в Якутии из-за паводка.

Напомним, что в Белгородской области действовал региональный уровень режима ЧС в агропромышленном комплексе из-за заморозков. Ранее также стало известно, что после непогоды в трёх районах области погиб урожай озимой пшеницы.

Из-за майских заморозков в Белгородской области погиб урожай озимой пшеницы
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Чс#Заморозки#Белгород
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