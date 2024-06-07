Обстановку в Белгородской области отнесли к федеральным ЧС, но не из-за обстрелов

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В 11 регионах России из-за заморозков и паводков ввели режим ЧС федерального уровня. Майские заморозки в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской и Ростовской областях навредили посевам и насаждениям.
Таким образом, ситуация в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а также на территории ЛНР отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Также ЧС федерального уровня введён в Якутии из-за паводка.
Напомним, что в Белгородской области действовал региональный уровень режима ЧС в агропромышленном комплексе из-за заморозков. Ранее также стало известно, что после непогоды в трёх районах области погиб урожай озимой пшеницы.