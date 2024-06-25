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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Белгородский производитель рассказал о стоимости яблок после потери урожая

Подорожают ли в Белгородской области яблоки из-за заморозков?

25 июня 2024, 12:29
Фото: 1MI

Белгородский производитель рассказал о стоимости яблок после потери урожая

В начале мая регион накрыли заморозки. Сфера АПК Белгородской области существенно пострадала. Журналисты Бел.Ру пообщались с директором по производству предприятия «Белгородские яблоки» Андреем Букавневым и выяснили, подорожают ли в регионе яблоки.

Эксперт отметил, что по стоимости яблок для конечных потребителей изменений не будет, потому что рынок сам себя регулирует.

Средняя полоса в этом году осталась без яблок и косточковых. Но у коллег более южных регионов, куда заморозки не дошли, например, Ставрополье, Краснодарский край, Кавказ, у них перепроизводство. Есть опасения, что им не во что будет урожай убирать и негде хранить. Сейчас ведутся переговоры, чтобы использовать наше хранилище и мощности по переработке использовать. У них проблема по нехватке складов, а у нас — по нехватке урожая.
Андрей Букавнев

Специалист отметил, что попытки спекуляции и раздувания ажиотажа со стоимостью яблок возможны, но такая вероятность крайне низкая.

В общем объёме Центральное Черноземье — не такой большой кусок рынка. Если цена изменится, то только ввиду колебаний покупательских способностей населения, девальвации, естественного обесценивания денег и т. д. На всё цены растут, и если они вырастут на яблоки, я не удивлюсь, но они не вырастут по причине того, что у «Белгородских яблок» в этом году не было урожая.
Андрей Букавнев

Андрей Николаевич добавил, что в этом году «Белгородские яблоки» продолжат поставки в детские сады и школы. Также будут закрыты потребности торговых точек в Белгороде и Новом Осколе. Что касается федеральных сетей России, там белгородское предприятие постарается также сохранить своё присутствие, но уже не в таком объёме.

Имея современное производство в Белгородской области — и чтобы яблоки возили откуда-то, я считаю, что это неправильно. Местные потребности будем закрывать. По сетям разговоры сейчас ведутся. Постараемся сохранить присутствие на рынке, потому что довольно долго мы на него заходили. Все большие и маленькие компании сейчас в равных условиях. Мы сильно зависим от внешних факторов и мало что можем с этим сделать.
Андрей Букавнев
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