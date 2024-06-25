Подорожают ли в Белгородской области яблоки из-за заморозков?

Андрей Николаевич добавил, что в этом году «Белгородские яблоки» продолжат поставки в детские сады и школы. Также будут закрыты потребности торговых точек в Белгороде и Новом Осколе. Что касается федеральных сетей России, там белгородское предприятие постарается также сохранить своё присутствие, но уже не в таком объёме.