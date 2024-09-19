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Posted 19 сентября, 14:48

Published 19 сентября, 14:48

Modified 19 сентября, 14:48

Updated 19 сентября, 14:48

В Белгородской области ранее подсчитали убытки из-за заморозков весной

Белгородцам возместят убытки, полученные из-за майских заморозков

19 сентября 2024, 14:48
Фото: 1MI
В Белгородской области ранее подсчитали убытки из-за заморозков весной
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Новости Белгорода
Коснётся это сельсхозпроизводителей девяти регионов, включая Белгородскую область. Всего на эти нужды выделят 900 млн рублей. На эти средства удастся поддержать более 160 сельхозпроизводителей, отметили в федеральном правительстве.

В федеральном правительстве решили оказать финансовую помощь тем, кто лишился урожая из-за майских заморозков. Выплаты коснутся сельхозпроизводителей.

Всего объём дополнительного финансирования превысит 900 млн рублей. Эта сумма позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей, которые выращивают фрукты и ягоды.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», — отметил Михаил Мишустин.

Субсидии получат девять регионов, включая Белгородскую и Курскую области. Также поддержка коснётся Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.

Из-за майских заморозков урожай погиб в Новооскольском и Старооскольском округах, а также в Чернянском районе. Всего из-за непогоды сельхозкультуры пострадали на площади 71,1 тысячи гектаров. По общим подсчётам белгородские садоводы потеряли до 90% урожая.

Из-за заморозков пришлось пересеять яровые, зерновые, технические и кормовые культуры на площади 41,7 тысячи га. Тогда заморозки в регионе признали ЧС федерального характера.

Пока в Белгороде тепло, в регионе застали первые заморозки
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сельское хозяйство#Сельхозпроизводители#Заморозки#Белгород
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