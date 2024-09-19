Белгородцам возместят убытки, полученные из-за майских заморозков

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Коснётся это сельсхозпроизводителей девяти регионов, включая Белгородскую область. Всего на эти нужды выделят 900 млн рублей. На эти средства удастся поддержать более 160 сельхозпроизводителей, отметили в федеральном правительстве.