Белгородцам возместят убытки, полученные из-за майских заморозков

Posted 19 сентября, 14:48
Published 19 сентября, 14:48
Modified 19 сентября, 14:48
Updated 19 сентября, 14:48
В федеральном правительстве решили оказать финансовую помощь тем, кто лишился урожая из-за майских заморозков. Выплаты коснутся сельхозпроизводителей.
Всего объём дополнительного финансирования превысит 900 млн рублей. Эта сумма позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей, которые выращивают фрукты и ягоды.
«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», — отметил Михаил Мишустин.
Субсидии получат девять регионов, включая Белгородскую и Курскую области. Также поддержка коснётся Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.
Из-за майских заморозков урожай погиб в Новооскольском и Старооскольском округах, а также в Чернянском районе. Всего из-за непогоды сельхозкультуры пострадали на площади 71,1 тысячи гектаров. По общим подсчётам белгородские садоводы потеряли до 90% урожая.
Из-за заморозков пришлось пересеять яровые, зерновые, технические и кормовые культуры на площади 41,7 тысячи га. Тогда заморозки в регионе признали ЧС федерального характера.