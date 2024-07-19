Белгородская область попала в топ-3 по сумме выплат за ущерб от заморозков

Оказалось, что рекордное количество страховых возмещений зафиксировали в Волгоградской области. По данным на 12 июля этого года там местным аграриям выплатили более 610 миллионов рублей. В Тамбовской области сумма составила гораздо меньше — 174 млн рублей. Белгородцам выплатили 126 млн рублей страховки, а Ростовским аграриям — 81 млн рублей.