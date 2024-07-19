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Заморозки

Белгородская область попала в топ-3 по сумме выплат за ущерб от заморозков

19 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Заморозки
На конференции сельскохозяйственных производителей сообщили цифры страховых выплат по заморозкам в стране. В топе рейтинга — Волгоградская область, а Белгородская — на третьем, делится ТАСС.

На конференции «Где маржа 2024» сельскохозяйственных производителей выступил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Он рассказал, как обстоят дела в стране по выплатам страховок ущерба от заморозков.

Оказалось, что рекордное количество страховых возмещений зафиксировали в Волгоградской области. По данным на 12 июля этого года там местным аграриям выплатили более 610 миллионов рублей. В Тамбовской области сумма составила гораздо меньше — 174 млн рублей. Белгородцам выплатили 126 млн рублей страховки, а Ростовским аграриям — 81 млн рублей.

Внизу рейтинга оказались Воронежский, Саратовский и Орловский регионы. Там выплаты составили диапазон от 80 млн до 4,5 млн рублей.

Общий объём выплат по стране — 1,09 млрд рублей.

Возвратные заморозки стали причиной гибели более 1 млн га посевов, сообщала ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Отметим, что недавно сфера АПК Белгородской области существенно пострадала от заморозков. Процент потери садоводами урожая в 2024 году составил до 90% в зависимости от местности.

Белгородские садоводы потеряли до 90% урожая из-за заморозков
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#Татьяна Вознюк#Экономика#АПК#Аграрии#Новости Белгорода#Заморозки#Белгород#Ростовская область#Тамбовская область#Волгоградская область
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