Белгородская область попала в топ-3 по сумме выплат за ущерб от заморозков

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На конференции «Где маржа 2024» сельскохозяйственных производителей выступил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Он рассказал, как обстоят дела в стране по выплатам страховок ущерба от заморозков.
Оказалось, что рекордное количество страховых возмещений зафиксировали в Волгоградской области. По данным на 12 июля этого года там местным аграриям выплатили более 610 миллионов рублей. В Тамбовской области сумма составила гораздо меньше — 174 млн рублей. Белгородцам выплатили 126 млн рублей страховки, а Ростовским аграриям — 81 млн рублей.
Внизу рейтинга оказались Воронежский, Саратовский и Орловский регионы. Там выплаты составили диапазон от 80 млн до 4,5 млн рублей.
Общий объём выплат по стране — 1,09 млрд рублей.
Возвратные заморозки стали причиной гибели более 1 млн га посевов, сообщала ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Отметим, что недавно сфера АПК Белгородской области существенно пострадала от заморозков. Процент потери садоводами урожая в 2024 году составил до 90% в зависимости от местности.