Один белгородец погиб, другой пострадал при пожаре из-за неосторожного курения

Мужчина погиб в горевшем доме в Белгородской области

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За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировали пять пожаров, один из которых случился в жилье. Из-за этого один человек погиб, второй пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.