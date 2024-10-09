Один белгородец погиб, другой пострадал при пожаре из-за неосторожного курения

Posted 9 октября, 10:45
Published 9 октября, 10:45
Modified 9 октября, 10:45
Updated 9 октября, 10:45
Смертельный пожар произошёл в доме на двух собственников в селе Алексеевка Корочанского района. Огонь задел кровлю по всей площади. В огне погиб 63-летний мужчина, а другого 40-летнего жителя госпитализировали с травмами.
Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Другой пожар случился на пилораме в селе Луговка Грайворонского округа. Станок полностью пострадал от огня. Точная причина происшествия ещё не известна.