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Posted 9 октября, 10:45

Published 9 октября, 10:45

Modified 9 октября, 10:45

Updated 9 октября, 10:45

Пять пожаров зарегистрировали в Белгородской области накануне

Один белгородец погиб, другой пострадал при пожаре из-за неосторожного курения

9 октября 2024, 10:45
Фото: 1MI
Пять пожаров зарегистрировали в Белгородской области накануне

Мужчина погиб в горевшем доме в Белгородской области

Сюжет
Пожар
За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировали пять пожаров, один из которых случился в жилье. Из-за этого один человек погиб, второй пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Смертельный пожар произошёл в доме на двух собственников в селе Алексеевка Корочанского района. Огонь задел кровлю по всей площади. В огне погиб 63-летний мужчина, а другого 40-летнего жителя госпитализировали с травмами.

Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Другой пожар случился на пилораме в селе Луговка Грайворонского округа. Станок полностью пострадал от огня. Точная причина происшествия ещё не известна.

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