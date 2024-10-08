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Posted 8 октября, 10:07

Published 8 октября, 10:07

Modified 8 октября, 10:07

Updated 8 октября, 10:07

Услуги ЖКХ в Белгородской области, как и по всей России, подорожают в 2025 году

В Белгородской области снова могут подорожать услуги ЖКХ. На сколько?

8 октября 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Услуги ЖКХ в Белгородской области, как и по всей России, подорожают в 2025 году

В Белгородской области огласили предлагаемый индекс подорожания услуг ЖКХ

Сюжет
ЖКХ
Жителей Белгородской области ожидает очередное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, но уже в следующем году. Уже известен планируемый процент индексации.

С 1 июля в Белгородской области произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чем жители региона были очень недовольны. Однако вскоре появились сообщения о возможном повторном увеличении тарифов, но уже в следующем году.

Наталья Косилова, руководитель управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, ранее сообщила, что в ФАС были направлены документы для повышения тарифов на 10% в среднем по региону. Кроме того, для отдельных муниципалитетов предусмотрена надбавка ещё 10%.

Накануне в белгородском правительстве опубликовали информацию о предлагаемом индексе изменения размера платы за коммунальные услуги в Белгородской области в среднем и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципальным образованиям от этого индекса на 2025 год.

На данный момент индекс по региону составляет 13,9%. Предельно допустимое отклонение во втором полугодии также равно 13,9%.

На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
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