В Белгородской области снова могут подорожать услуги ЖКХ. На сколько?

Posted 8 октября, 10:07
Published 8 октября, 10:07
Modified 8 октября, 10:07
Updated 8 октября, 10:07
С 1 июля в Белгородской области произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чем жители региона были очень недовольны. Однако вскоре появились сообщения о возможном повторном увеличении тарифов, но уже в следующем году.
Наталья Косилова, руководитель управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, ранее сообщила, что в ФАС были направлены документы для повышения тарифов на 10% в среднем по региону. Кроме того, для отдельных муниципалитетов предусмотрена надбавка ещё 10%.
Накануне в белгородском правительстве опубликовали информацию о предлагаемом индексе изменения размера платы за коммунальные услуги в Белгородской области в среднем и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципальным образованиям от этого индекса на 2025 год.
На данный момент индекс по региону составляет 13,9%. Предельно допустимое отклонение во втором полугодии также равно 13,9%.