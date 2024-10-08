В Белгородской области снова могут подорожать услуги ЖКХ. На сколько?

Наталья Косилова, руководитель управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, ранее сообщила, что в ФАС были направлены документы для повышения тарифов на 10% в среднем по региону. Кроме того, для отдельных муниципалитетов предусмотрена надбавка ещё 10%.