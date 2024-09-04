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Updated Сегодня, 11:06

Стоимость комуслуг с июля заметно выросла

Россияне получили первые платёжки после индексации. Как сильно выросли цены на ЖКУ?

4 сентября 2024, 11:06
Фото: 1MI
Стоимость комуслуг с июля заметно выросла
С 1 июля 2024 года в России вновь подорожали услуги ЖКХ. Региональные власти ранее заверили, что рост цен будет контролируемым и не превысит 20% от стоимости, какой она была до индексации. А как вышло на самом деле? Подсчитали «Новые известия».
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ЖКХ

Россияне уже получили платёжки после июльской индексации тарифов ЖКХ. В связи с этим уже можно делать выводы, как сильно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Редакция проанализировала платёжки, присланные из трёх городов: Москвы, Костромы и Санкт-Петербурга. Выводы неутешительные — расходы в среднем выросли в два раза.

Так, с пенсионерки из Москвы, которая живёт в небольшой двухкомнатной квартире, управляющая компания потребовала к оплате 9,9 тыс. рублей. При этом, как утверждает женщина, до индексации стоимость всех услуг — отопления, воды, газа, вывоза мусора и общедомовых расходов — составляла 4,5 тыс. рублей в месяц.

Семье из четырёх человек в Костроме коммуналка за трёхкомнатную квартиру в июле обошлась в 8,3 тыс. рублей. В июне стоимость была в два раза меньше — 3,9 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге в связи с выборами не стали волновать население. Местных жителей заверили, что свет и газ в этом году дорожать не будут. Однако отопление уже подорожало — в 1,5-2 раза.

В итоге выходит, что рост цен на услуги местами превышает объявленные индексы. Однако есть нюанс.

«Дело в том, что индексы повышения тарифа не касаются конкретной коммунальной услуги. Этот индекс касается среднего повышения всех видов коммунальных услуг. При этом отдельные виды, например, тарифы на газ или электричество, могут быть больше, чем индекс», — рассказал глава Жилищного союза Москвы Константин Крохин.

Выход есть, но он сложный: если уверены, что стоимость услуг сильно завышена, можно потребовать перерасчёт. Однако споры иногда могут длиться годами.

На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
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#Общество#Индексация#ЖКХ#Жку#Россия#Подорожание#Платёжки
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