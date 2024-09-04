Россияне получили первые платёжки после индексации. Как сильно выросли цены на ЖКУ?

С 1 июля 2024 года в России вновь подорожали услуги ЖКХ. Региональные власти ранее заверили, что рост цен будет контролируемым и не превысит 20% от стоимости, какой она была до индексации. А как вышло на самом деле? Подсчитали «Новые известия».

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