Сколько белгородцев этой осенью привились от гриппа?

Posted 8 октября, 07:02
Published 8 октября, 07:02
Modified 8 октября, 07:04
Updated 8 октября, 07:04
Осенью в Белгородской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Ранее министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщал, что рост есть, однако не критичный, поэтому создавать дополнительные места для больных в медучреждениях не нужно. Кроме того, в области заполненность вакцинами достигала 70%.
Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении также отметил, что продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день от гриппа прививки сделали уже 340 тысяч жителей, из них насчитывается 115 тысяч детей.
Сколько жителей сделали вакцину от коронавирусной инфекции, не уточняется.