Сколько белгородцев этой осенью привились от гриппа?

Осенью в Белгородской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Ранее министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщал, что рост есть, однако не критичный, поэтому создавать дополнительные места для больных в медучреждениях не нужно. Кроме того, в области заполненность вакцинами достигала 70%.