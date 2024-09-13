Осень — пора вакцинации: прививки сделали 180 тысяч белгородцев

Posted 13 сентября, 06:22
Published 13 сентября, 06:22
Modified 13 сентября, 06:24
Updated 13 сентября, 06:24
В Белгородской области продолжается вакцинация от гриппа. Привито уже 180 тысяч жителей региона. 60 тысяч из них — дети.
Вторую партию вакцины уже распределили между медучреждениями Белгородской области. Однако её поступления ещё ожидают.
Глава региона заверил, что вакцинацию постараются провести «максимально быстро».
В начале сентября стало известно, что в Белгородскую область поступило более 225 тысяч вакцин от гриппа. Это препараты «Совигрипп», «Флю М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Вакцинироваться рекомендуют примерно за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет.
За счёт бюджетных средств сделать прививку могут дети в возрасте от двух до пяти лет, пенсионеры от 65 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя и представители других профессий, которым часто приходится контактировать с людьми.