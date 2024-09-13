Осень — пора вакцинации: прививки сделали 180 тысяч белгородцев

За счёт бюджетных средств сделать прививку могут дети в возрасте от двух до пяти лет, пенсионеры от 65 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя и представители других профессий, которым часто приходится контактировать с людьми.