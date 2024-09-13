bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 06:22

Published 13 сентября, 06:22

Modified 13 сентября, 06:24

Updated 13 сентября, 06:24

В Белгородской области продолжается вакцинация

Осень — пора вакцинации: прививки сделали 180 тысяч белгородцев

13 сентября 2024, 06:22
Фото: 1MI
В Белгородской области продолжается вакцинация

В Белгородской области ожидают вторую партию вакцины от гриппа

Сюжет
Медицина
Ожидаемую партию уже распределили по медучреждениям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вакцинацию в регионе стараются провести быстро — до наступления сезона заболеваний.

В Белгородской области продолжается вакцинация от гриппа. Привито уже 180 тысяч жителей региона. 60 тысяч из них — дети.

Вторую партию вакцины уже распределили между медучреждениями Белгородской области. Однако её поступления ещё ожидают.

Глава региона заверил, что вакцинацию постараются провести «максимально быстро».

В начале сентября стало известно, что в Белгородскую область поступило более 225 тысяч вакцин от гриппа. Это препараты «Совигрипп», «Флю М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Вакцинироваться рекомендуют примерно за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет.

За счёт бюджетных средств сделать прививку могут дети в возрасте от двух до пяти лет, пенсионеры от 65 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя и представители других профессий, которым часто приходится контактировать с людьми.

Иконников рассказал, в каких случаях медик может отказать в прививке от гриппа
Узнать подробнее
Читайте также:
Кому придётся пройти вакцинацию от гриппа? Ответили в белгородском минздраве«Лучше от гриппа»: белгородцам рекомендуют вакцинироваться от гриппа, а не от ковида«Это интересы государства». Гладков — о вакцинации на белгородских предприятиях
#Инна Рогова#Белгородская область#Медицина#Вакцинация#Прививки#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Популярное