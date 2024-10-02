Всех белгородцев с коронавирусом теперь везут в Старый Оскол? Отвечает минздрав

Posted 2 октября, 12:19
Published 2 октября, 12:19
Modified 2 октября, 12:21
Updated 2 октября, 12:21
В Белгородской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Житель региона интересуется: почему в Белгороде нет медучреждений, которые бы принимали на лечение пациентов с COVID-19? Всех с коронавирусной инфекцией везут в больницу Старого Оскола.
«У нас есть ковидный госпиталь, который не лечит ковид, и инфекционная больница, которая тоже не лечит. Неужели нельзя выделить какой-нибудь корпус или больницу под ковид в связи с ростом заболеваемости?» — задал вопрос мужчина.
На его обращение отреагировал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Он отметил, что пациентов с коронавирусом необходимо отделить от пациентов с другими заболеваниями. Кроме того, количество заболевших COVID-19 пока находится в контролируемых пределах, поэтому дополнительно выделять медучреждения не нужно.
«С учётом текущей эпидемической ситуации, возможностью массового размещения пациентов с COVID-19 в инфекционном центре города Старый Оскол в настоящее время принята данная маршрутизация взрослых пациентов с COVID-19, в том числе с сопутствующей патологией. При ухудшении эпидемической ситуации будет проработан вопрос размещения пациентов с COVID-19 в иных инфекционных отделениях», — объяснил чиновник.
Ковидный же госпиталь, расположенный в Терновке, по словам министра, оказывает плановую медицинскую помощь населению в полном объёме.
Напомним, что ранее в России зарегистрировали случаи заболевания новой разновидностью коронавируса — ХЕС. Его симптомы — лихорадка, кашель, насморка, потеря обоняния и аппетита.
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