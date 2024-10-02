Всех белгородцев с коронавирусом теперь везут в Старый Оскол? Отвечает минздрав

На его обращение отреагировал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Он отметил, что пациентов с коронавирусом необходимо отделить от пациентов с другими заболеваниями. Кроме того, количество заболевших COVID-19 пока находится в контролируемых пределах, поэтому дополнительно выделять медучреждения не нужно.