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Posted 2 октября, 12:19

Published 2 октября, 12:19

Modified 2 октября, 12:21

Updated 2 октября, 12:21

В Белгородской области растёт число пациентов с ковидом

Всех белгородцев с коронавирусом теперь везут в Старый Оскол? Отвечает минздрав

2 октября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области растёт число пациентов с ковидом

Белгородцам не нравится, что всех пациентов с COVID-19 везут в Старый Оскол

Сюжет
Медицина
В Белгородской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако пациентов со всего региона везут в медучреждение Старого Оскола. Почему больше нигде не оказывают помощь при коронавирусе, ответил министр здравоохранения региона.

В Белгородской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Житель региона интересуется: почему в Белгороде нет медучреждений, которые бы принимали на лечение пациентов с COVID-19? Всех с коронавирусной инфекцией везут в больницу Старого Оскола.

«У нас есть ковидный госпиталь, который не лечит ковид, и инфекционная больница, которая тоже не лечит. Неужели нельзя выделить какой-нибудь корпус или больницу под ковид в связи с ростом заболеваемости?» — задал вопрос мужчина.

На его обращение отреагировал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Он отметил, что пациентов с коронавирусом необходимо отделить от пациентов с другими заболеваниями. Кроме того, количество заболевших COVID-19 пока находится в контролируемых пределах, поэтому дополнительно выделять медучреждения не нужно.

«С учётом текущей эпидемической ситуации, возможностью массового размещения пациентов с COVID-19 в инфекционном центре города Старый Оскол в настоящее время принята данная маршрутизация взрослых пациентов с COVID-19, в том числе с сопутствующей патологией. При ухудшении эпидемической ситуации будет проработан вопрос размещения пациентов с COVID-19 в иных инфекционных отделениях», — объяснил чиновник.

Ковидный же госпиталь, расположенный в Терновке, по словам министра, оказывает плановую медицинскую помощь населению в полном объёме.

Напомним, что ранее в России зарегистрировали случаи заболевания новой разновидностью коронавируса — ХЕС. Его симптомы — лихорадка, кашель, насморка, потеря обоняния и аппетита.

Близится новая эпидемия? В Белгородской области заметили рост заболеваемости ковидом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Заболеваемость#Коронавирус#Минздрав#Белгород#Андрей иконников#COVID-19
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