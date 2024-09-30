Больше 65 тысяч уколов: сколько вакцины от гриппа для детей осталось неиспользованной

Posted 30 сентября, 16:15
Published 30 сентября, 16:15
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
По официальным данным, на 23 сентября текущего года в регион поступило 164 тысячи доз вакцины для профилактики гриппа у детей и беременных. Привить успели 97 040 детей. Запас детской вакцины от гриппа на 23 сентября составлял 65 318 доз.
В правительстве отметили, что вакцинация детей против гриппа является добровольной и проводится только после оформления письменного согласия на её проведение. При этом сколько родителей отказались прививать детей и по каким причинам, в регионе не знают, так как не ведут подобные статистические отчёты. Кампания по вакцинации в регионе продолжается.
Напомним, в Белгородской области наблюдается рост заболеваемости ковидом и ОРВИ. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
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