Больше 65 тысяч уколов: сколько вакцины от гриппа для детей осталось неиспользованной

В правительстве отметили, что вакцинация детей против гриппа является добровольной и проводится только после оформления письменного согласия на её проведение. При этом сколько родителей отказались прививать детей и по каким причинам, в регионе не знают, так как не ведут подобные статистические отчёты. Кампания по вакцинации в регионе продолжается.