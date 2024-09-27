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Posted 27 сентября, 12:53

Published 27 сентября, 12:53

Modified 27 сентября, 12:55

Updated 27 сентября, 12:55

В Белгородской области стали чаще болеть ОРВИ и коронавирусом

Близится новая эпидемия? В Белгородской области заметили рост заболеваемости ковидом

27 сентября 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области стали чаще болеть ОРВИ и коронавирусом

В Белгородской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

Сюжет
Медицина
В Белгородской области наблюдается рост заболеваемости ковидом и ОРВИ. Есть ли в регионе вакцина и кто наиболее подвержен болезни, ответил министр здравоохранения Андрей Иконников в прямом эфире.

Ежегодно осенью наблюдается повышенная заболеваемость ОРВИ. Этот год не стал исключением, отметил глава министерства здравоохранения Андрей Иконников. Помимо гриппа, зафиксировано и большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Они [пациенты] амбулаторные, но тем не менее заболеваемость растёт. Связано это с тем, что началась школа, институты, работа. Закончились отпуска. В первую очередь рост наблюдается у детей», — объяснил министр.

В регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. На сегодняшний день в Белгородской области есть около 70% вакцин от общего объёма поставки.

«Планомерно прививаем. Есть определённые группы населения, которым необходимо привиться: это дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, работники образования, культуры, спорта, благоустройства и пищевики. Призываю прививаться, чтобы спокойно прожить эпидсезон, который совсем не за горами», — заключил Иконников.
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