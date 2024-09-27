Близится новая эпидемия? В Белгородской области заметили рост заболеваемости ковидом

Posted 27 сентября, 12:53
Published 27 сентября, 12:53
Modified 27 сентября, 12:55
Updated 27 сентября, 12:55
Ежегодно осенью наблюдается повышенная заболеваемость ОРВИ. Этот год не стал исключением, отметил глава министерства здравоохранения Андрей Иконников. Помимо гриппа, зафиксировано и большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Они [пациенты] амбулаторные, но тем не менее заболеваемость растёт. Связано это с тем, что началась школа, институты, работа. Закончились отпуска. В первую очередь рост наблюдается у детей», — объяснил министр.
В регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. На сегодняшний день в Белгородской области есть около 70% вакцин от общего объёма поставки.
«Планомерно прививаем. Есть определённые группы населения, которым необходимо привиться: это дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, работники образования, культуры, спорта, благоустройства и пищевики. Призываю прививаться, чтобы спокойно прожить эпидсезон, который совсем не за горами», — заключил Иконников.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]