Кому придётся пройти вакцинацию от гриппа? Ответили в белгородском минздраве

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Студентов медицинского колледжа в Белгородской области обязывают вакцинироваться от гриппа, сообщают их родители в Сети. В противном случае обучающихся могут не допустить к производственной практике.
Белгородцы заметили, что профилактическая вакцинация — мероприятие добровольное. Правомерны ли в таком случае действия администрации колледжа?
Оказывается, что да. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников подтвердил, что вакцинация проводится по желанию, но население, которое относится к группе риска, всё же должно привиться. Сделать это за счёт бюджетных средств могут:
Остальные же имеют возможность привиться за счёт средств работодателя. В любом случае решение о вакцинации принимает врач при учёте имеющихся противопоказаний.
Недавно в РФ стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Только в Белгородскую область направили более 225 тысяч вакцин. Прививка — профилактическая мера, которая позволяет избежать тяжёлых последствий заболевания.