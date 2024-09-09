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Некоторые группы населения могут сделать прививку от гриппа за счёт бюджетных средств

Кому придётся пройти вакцинацию от гриппа? Ответили в белгородском минздраве

9 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Некоторые группы населения могут сделать прививку от гриппа за счёт бюджетных средств

Белгородским студентам-медикам придётся сделать укол от гриппа

Привиться от гриппа стоит всем, даже антиваксерам. Но некоторым придётся сделать это в обязательном порядке. Речь о людях, которые относятся к группе риска. В том числе, студентам-медикам.

Студентов медицинского колледжа в Белгородской области обязывают вакцинироваться от гриппа, сообщают их родители в Сети. В противном случае обучающихся могут не допустить к производственной практике.

Белгородцы заметили, что профилактическая вакцинация — мероприятие добровольное. Правомерны ли в таком случае действия администрации колледжа?

Оказывается, что да. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников подтвердил, что вакцинация проводится по желанию, но население, которое относится к группе риска, всё же должно привиться. Сделать это за счёт бюджетных средств могут:

  • дети в возрасте от двух до пяти лет;
  • беременные женщины;
  • взрослые старше 65 лет;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • представители некоторых профессий: воспитатели, учителя, медработники и т. п.

Остальные же имеют возможность привиться за счёт средств работодателя. В любом случае решение о вакцинации принимает врач при учёте имеющихся противопоказаний.

Недавно в РФ стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Только в Белгородскую область направили более 225 тысяч вакцин. Прививка — профилактическая мера, которая позволяет избежать тяжёлых последствий заболевания.

Уколись и не болей: чем будут прививать белгородцев от гриппа?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Грипп#Профилактика#Прививка#Вакцинация#Россия#Новости Белгорода#Минздрав#Колледж#Белгород
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