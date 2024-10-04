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Posted 4 октября, 15:03

Published 4 октября, 15:03

Modified 4 октября, 15:03

Updated 4 октября, 15:03

«Рио» в Белгороде откроется позже из-за ликвидации последствий атаки ВСУ

Пострадавший при атаке торговый центр в Белгороде возобновит работу через два дня

4 октября 2024, 15:03
Фото: 1MI
«Рио» в Белгороде откроется позже из-за ликвидации последствий атаки ВСУ
Сюжет
Новости Белгорода
Речь идёт о торговом центре «Рио», который получил повреждения 2 октября. Закрытым ТЦ остаётся со вчерашнего дня, 3 октября. О дате открытия сообщили в официальной группе «Рио».

Утром 3 октября в Сети появилась информация о закрытии торгового центра «Рио»: о такой мере руководство сообщило и на входных дверях. Они объяснили, что закрытие будет временным из-за атаки дронов, которой подвергся ТЦ — в здании выявили небольшие повреждения.

Снять ограничения руководство центра пообещало уже к следующему дню, 4 октября, однако отметили, что работы могут затянутся.

Сегодня стало известно, что «Рио» возобновит свою работу только через два дня — 6 октября.

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#Александра Склярова#Город#Рио#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Трц рио#Атака ВСУ
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