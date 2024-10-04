Пострадавший при атаке торговый центр в Белгороде возобновит работу через два дня

Утром 3 октября в Сети появилась информация о закрытии торгового центра «Рио»: о такой мере руководство сообщило и на входных дверях. Они объяснили, что закрытие будет временным из-за атаки дронов, которой подвергся ТЦ — в здании выявили небольшие повреждения.