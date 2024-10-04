Пострадавший при атаке торговый центр в Белгороде возобновит работу через два дня

Posted 4 октября, 15:03
Published 4 октября, 15:03
Modified 4 октября, 15:03
Updated 4 октября, 15:03
Утром 3 октября в Сети появилась информация о закрытии торгового центра «Рио»: о такой мере руководство сообщило и на входных дверях. Они объяснили, что закрытие будет временным из-за атаки дронов, которой подвергся ТЦ — в здании выявили небольшие повреждения.
Снять ограничения руководство центра пообещало уже к следующему дню, 4 октября, однако отметили, что работы могут затянутся.
Сегодня стало известно, что «Рио» возобновит свою работу только через два дня — 6 октября.