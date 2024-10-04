Курский сценарий повторится? Что военкор думает о возможном нападении ВСУ на Брянск

Posted 4 октября, 13:45
Published 4 октября, 13:45
Modified 4 октября, 13:45
Updated 4 октября, 13:45
Военкор ГТРК Александр Сладков рассказал, почему ВСУ не могут захватить территории Брянской области, как в начале августа произошло в Курской области.
«Сможет ли повториться курский сценарий в Брянской области? Нет. Потому что в Брянске — Богомаз. В Брянске руководитель Росгвардии другой. Там чекист, которого я знаю, который зубами перегрызёт. Там губернатор каждый день ездит вдоль границы и всё проверяет. В Брянске начальник УМВД толковый. Там все заодно, там всё поставлено немножко по-другому», — высказал мнение военкор.
В конце Сладков добавил, что ничего плохого о Курской области не думает, однако в Брянской, по его мнению, ситуация иная и повторение плохого сценария там маловероятно.
Ранее о повторении курского сценария размышлял и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе принимаются все меры безопасности, чтобы не допустить подобного. Позже военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что не верит в подобное наступление на Белгород.