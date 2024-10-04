Курский сценарий повторится? Что военкор думает о возможном нападении ВСУ на Брянск

Ранее о повторении курского сценария размышлял и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе принимаются все меры безопасности, чтобы не допустить подобного. Позже военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что не верит в подобное наступление на Белгород.