bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 13:45

Published 4 октября, 13:45

Modified 4 октября, 13:45

Updated 4 октября, 13:45

Военкор сообщил, могут ли ВСУ повторить курский сценарий в Брянске

Курский сценарий повторится? Что военкор думает о возможном нападении ВСУ на Брянск

4 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI

Военкор сообщил, могут ли ВСУ повторить курский сценарий в Брянске

Сюжет
Приграничье
Военкор Александр Сладков высказал мнение, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область так же, как и несколько месяцев назад — на Курскую. Его слова процитировали «Брянские новости».

Военкор ГТРК Александр Сладков рассказал, почему ВСУ не могут захватить территории Брянской области, как в начале августа произошло в Курской области.

«Сможет ли повториться курский сценарий в Брянской области? Нет. Потому что в Брянске — Богомаз. В Брянске руководитель Росгвардии другой. Там чекист, которого я знаю, который зубами перегрызёт. Там губернатор каждый день ездит вдоль границы и всё проверяет. В Брянске начальник УМВД толковый. Там все заодно, там всё поставлено немножко по-другому», — высказал мнение военкор.

В конце Сладков добавил, что ничего плохого о Курской области не думает, однако в Брянской, по его мнению, ситуация иная и повторение плохого сценария там маловероятно.

Ранее о повторении курского сценария размышлял и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе принимаются все меры безопасности, чтобы не допустить подобного. Позже военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что не верит в подобное наступление на Белгород.

Что будет, если Гладков умрёт, и ждать ли белгородцам курского сценария?
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только белгородцы: на гарь и дым жалуются жители ещё двух приграничных регионовСупруги, будучи агентами украинской разведки, готовили теракт под БелгородомВ Росэнергоатоме прокомментировали состояние Курской АЭС на фоне тревожных сообщений
#Александра Склярова#Белгородская область#Курская область#Захват#Брянская область#Александр сладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Военкор
Подпишитесь