Двое мужчин пострадали под Белгородом после атаки украинского дрона-камикадзе

Posted 4 октября, 12:16
Published 4 октября, 12:16
Modified 4 октября, 12:18
Updated 4 октября, 12:18
Дрон-камикадзе удалось подавить системой РЭБ в селе Черемошное Белгородского района. Он хотел ударить по припаркованному авто, машина не пострадала.
Лёгкие ранение ног получили двое мужчин: им оказали помощь в Октябрьской ЦРБ и отпустили на амбулаторное лечение.
В селе Поляна Шебекинского округа украинским дронам удалось атаковать территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили два помещения и находящееся внутри оборудование.
Это не первая атака за сегодняшний день. Под огнём утром оказались сельскохозяйственное предприятие и частный дом, а днём пострадали три домовладения, пилорама, грузовик и микроавтобус.