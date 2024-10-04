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Posted 4 октября, 12:16

Published 4 октября, 12:16

Modified 4 октября, 12:18

Updated 4 октября, 12:18

Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородском районе

Двое мужчин пострадали под Белгородом после атаки украинского дрона-камикадзе

4 октября 2024, 12:16
Фото: 1MI
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородском районе
Сюжет
Приграничье
ВСУ ударили дронами по двум районам Белгородской области. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе удалось подавить системой РЭБ в селе Черемошное Белгородского района. Он хотел ударить по припаркованному авто, машина не пострадала.

Лёгкие ранение ног получили двое мужчин: им оказали помощь в Октябрьской ЦРБ и отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Поляна Шебекинского округа украинским дронам удалось атаковать территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили два помещения и находящееся внутри оборудование.

Это не первая атака за сегодняшний день. Под огнём утром оказались сельскохозяйственное предприятие и частный дом, а днём пострадали три домовладения, пилорама, грузовик и микроавтобус.

Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус под Белгородом
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