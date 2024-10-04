Дрон атаковал автомобиль под Белгородом — пострадали два человека

Posted 4 октября, 14:56
Published 4 октября, 14:56
Modified 4 октября, 14:59
Updated 4 октября, 14:59
Два человека пострадали в результате атаки в Белгородском районе. Там на участке дороги Черемошное — Никольское — Октябрьский дрон ударил по ехавшей машине.
Пострадавшие получили баротравмы. Мужчин везут в больницу.
Напомним, что ещё двое мужчин пострадали при попытке атаки дрона-камикадзе в Черемошном. Пострадавшие получили лёгкие ранения ног.
Также утром в Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал микроавтобус — обошлось без пострадавших.