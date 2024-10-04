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Posted 4 октября, 14:56

Published 4 октября, 14:56

Modified 4 октября, 14:59

Updated 4 октября, 14:59

Дрон атаковал автомобиль под Белгородом — пострадали два человека

Дрон атаковал автомобиль под Белгородом — пострадали два человека

4 октября 2024, 14:56
Фото: 1MI
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось на участке дороги в Белгородском районе. Пострадавших везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали в результате атаки в Белгородском районе. Там на участке дороги Черемошное — Никольское — Октябрьский дрон ударил по ехавшей машине.

Пострадавшие получили баротравмы. Мужчин везут в больницу.

Напомним, что ещё двое мужчин пострадали при попытке атаки дрона-камикадзе в Черемошном. Пострадавшие получили лёгкие ранения ног.

Также утром в Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал микроавтобус — обошлось без пострадавших.

Двое мужчин пострадали под Белгородом после атаки украинского дрона-камикадзе
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