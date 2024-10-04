До сих пор опасно? В свои дома вернулись ещё не все эвакуированные краснояружцы

Posted 4 октября, 08:17
Published 4 октября, 08:17
Modified 4 октября, 08:17
Updated 4 октября, 08:17
В августе 10 790 жителей Краснояружского района оказались вынуждены покинуть свои дома из-за ухудшения обстановки в соседней Курской области. Тогда белгородцев вывезли на безопасные территории: кто-то уехал к друзьям или родственникам, другие же остановились в ПВР.
Краснояружцев размещали в пунктах пяти муниципалитетов: Белгорода, Белгородского, Прохоровского и Корочанского районов, а также Старооскольского округа. На сегодняшний день в них остаются ещё 108 жителей района, сообщает издание.
Всего белгородцы подали 346 заявлений на компенсацию аренды жилья. Из них одобрение получили только 153 семьи. За утраченное жильё с начала 2024 года заявления на выплаты написали 382 человека, из них по 137 ещё продолжается работа.
По ситуации на текущий момент ситуация в Краснояружском районе заметно улучшилась, однако опасность всё ещё сохраняется. Например, в Староселье всё ещё введён режим ЧС, а в Демидовку, Поповку, Прилесье, Вязовое и Графовку въезды запрещены.
Добавим, что эвакуация краснояружцев произошла 12 августа, а возвращаться домой многие стали уже 14 числа.