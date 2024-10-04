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Posted 4 октября, 08:17

Published 4 октября, 08:17

Modified 4 октября, 08:17

Updated 4 октября, 08:17

Некоторые краснояружцы предпочли остаться в ПВР

До сих пор опасно? В свои дома вернулись ещё не все эвакуированные краснояружцы

4 октября 2024, 08:17
Фото: 1MI
Некоторые краснояружцы предпочли остаться в ПВР

Более 100 белгородцев не могут вернуться в свои дома почти два месяца

Сюжет
Эвакуация
Обстановка в части Краснояружского района улучшилась, однако вернуться домой смогли ещё не все жители: некоторые из них остаются в ПВР. Подробности в областном правительстве выяснили журналисты Go31.

В августе 10 790 жителей Краснояружского района оказались вынуждены покинуть свои дома из-за ухудшения обстановки в соседней Курской области. Тогда белгородцев вывезли на безопасные территории: кто-то уехал к друзьям или родственникам, другие же остановились в ПВР.

Краснояружцев размещали в пунктах пяти муниципалитетов: Белгорода, Белгородского, Прохоровского и Корочанского районов, а также Старооскольского округа. На сегодняшний день в них остаются ещё 108 жителей района, сообщает издание.

Всего белгородцы подали 346 заявлений на компенсацию аренды жилья. Из них одобрение получили только 153 семьи. За утраченное жильё с начала 2024 года заявления на выплаты написали 382 человека, из них по 137 ещё продолжается работа.

По ситуации на текущий момент ситуация в Краснояружском районе заметно улучшилась, однако опасность всё ещё сохраняется. Например, в Староселье всё ещё введён режим ЧС, а в Демидовку, Поповку, Прилесье, Вязовое и Графовку въезды запрещены.

Добавим, что эвакуация краснояружцев произошла 12 августа, а возвращаться домой многие стали уже 14 числа.

Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#Пвр#Эвакуированные#Пункты ПВР
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