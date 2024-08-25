Почему не на помощь? В Краснояружском районе потратят 8,9 миллионов рублей на кинозал

Вернувшихся домой краснояружцев возмутила трата 8,9 миллионов рублей на кинозал

Жители Краснояружского района 14 августа смогли вернуться из ПВР в свои дома, поскольку угрозы атаки ВСУ больше не было. Однако по возвращении они узнали, что местная власть планирует потратить почти 9 млн рублей на оборудование в кинозал. К чему такие траты, сообщил глава муниципалитета.