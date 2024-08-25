Почему не на помощь? В Краснояружском районе потратят 8,9 миллионов рублей на кинозал

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На сайте Госзакупок появилась заявка на поставку и монтаж комплекса кинооборудования для кинозала, расположенного в Красной Яруге Краснояружского района. Начальная цена контракта составила 8 млн 944 тыс. 289 рублей 99 копеек.
Согласно информации на официальном сайте Госзакупок, в Центре культурного развития установят новые серверы, экран, звуковую систему и систему управления 3D. Самой дорогой покупкой будет кинопроектор, за который готовы отдать 4,6 млн рублей.
Такие траты возмутили многих горожан, поскольку только недавно часть жителей Краснояружского района пришлось эвакуировать из-за угрозы атаки ВСУ. Неделю назад белгородцы смогли вернуться из ПВР в свои дома и узнали, что местная власть решила обновить кинозал за 8,9 млн рублей.
Однако позже глава района Андрей Миськов пояснил, почему в местный кинозал закупят дорогостоящую технику. По его словам, краснояружский центр победил в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Деньги на оборудования муниципалитет получит из федерального бюджета. Потратить их на что-то другое не получится.