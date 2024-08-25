bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Кинозал в Краснояружском районе

Почему не на помощь? В Краснояружском районе потратят 8,9 миллионов рублей на кинозал

25 августа 2024, 12:41
Фото: страница Андрея Миськова
Кинозал в Краснояружском районе

Вернувшихся домой краснояружцев возмутила трата 8,9 миллионов рублей на кинозал

Жители Краснояружского района 14 августа смогли вернуться из ПВР в свои дома, поскольку угрозы атаки ВСУ больше не было. Однако по возвращении они узнали, что местная власть планирует потратить почти 9 млн рублей на оборудование в кинозал. К чему такие траты, сообщил глава муниципалитета.

На сайте Госзакупок появилась заявка на поставку и монтаж комплекса кинооборудования для кинозала, расположенного в Красной Яруге Краснояружского района. Начальная цена контракта составила 8 млн 944 тыс. 289 рублей 99 копеек.

Согласно информации на официальном сайте Госзакупок, в Центре культурного развития установят новые серверы, экран, звуковую систему и систему управления 3D. Самой дорогой покупкой будет кинопроектор, за который готовы отдать 4,6 млн рублей.

Такие траты возмутили многих горожан, поскольку только недавно часть жителей Краснояружского района пришлось эвакуировать из-за угрозы атаки ВСУ. Неделю назад белгородцы смогли вернуться из ПВР в свои дома и узнали, что местная власть решила обновить кинозал за 8,9 млн рублей.

Однако позже глава района Андрей Миськов пояснил, почему в местный кинозал закупят дорогостоящую технику. По его словам, краснояружский центр победил в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Деньги на оборудования муниципалитет получит из федерального бюджета. Потратить их на что-то другое не получится.

Опыт эвакуации Краснояружского района применят при учениях по гражданской обороне
Узнать подробнее
Читайте также:
«Спасибо Байдену за „хаммеры“»: бойцы «Ахмата» — о боях у белгородской границы«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУЭвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
#Александра Склярова#Белгородская область#Госзакупки#Краснояружский район#Белгород#Новое оборудование#Кинозал#Закупка оборудования
Подпишитесь
Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного
Сегодня, 00:34
Количество пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев увеличилось до 13
Сегодня, 08:24
Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА
Сегодня, 10:44
«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в Ракитном
Сегодня, 08:43
Два белгородца вернутся домой из украинского плена
Вчера, 17:25
В Следкоме РФ обстрел Ракитного назвали терактом. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 07:27