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Published Сегодня, 16:35

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Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области

«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ

15 августа 2024, 16:35
Фото: страница Андрея Миськова в соцсети
Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области

Глава Краснояружского района Миськов опроверг заход ВСУ в Вязовое

В Сети ранее появилась информация о том, что ВСУ якобы зашли в Вязовое в Краснояружском районе. Однако глава муниципалитета это не подтверждает.
Сюжет
ВСУ

15 августа в нескольких источниках появилась информация о том, что ВСУ якобы зашли в Вязовое в приграничном Краснояружском районе. Глава муниципалитета эти данные опровергает.

По словам Андрея Миськова, сейчас в Вязовом всё спокойно, что подтверждают местные жители.

«Врага на территории нет», — заверил глава Краснояружского района.

Напомним, что утром 12 августа было решено эвакуировать на время всех жителей Краснояружского района. Причина — усиление активности ВСУ на границе. При этом въезд в сам район был ограничен.

Вывезти в итоге удалось около 11 тыс. человек. Уже 14 августа людей начали возвращать домой.

Вместе с тем ещё на прошлой неделе жителей краснояружской Колотиловки попросили покинуть дома, пока сохраняется неспокойная обстановка.

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