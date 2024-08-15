«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
15 августа в нескольких источниках появилась информация о том, что ВСУ якобы зашли в Вязовое в приграничном Краснояружском районе. Глава муниципалитета эти данные опровергает.
По словам Андрея Миськова, сейчас в Вязовом всё спокойно, что подтверждают местные жители.
«Врага на территории нет», — заверил глава Краснояружского района.
Напомним, что утром 12 августа было решено эвакуировать на время всех жителей Краснояружского района. Причина — усиление активности ВСУ на границе. При этом въезд в сам район был ограничен.
Вывезти в итоге удалось около 11 тыс. человек. Уже 14 августа людей начали возвращать домой.
Вместе с тем ещё на прошлой неделе жителей краснояружской Колотиловки попросили покинуть дома, пока сохраняется неспокойная обстановка.