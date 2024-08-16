Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В белгородском приграничье расположены бойцы спецназа «Ахмат» и морпехи 1009-го мотострелкового полка. Сегодня, 16 августа, бойцы доложили, что успешно атаковали противника.
«День у наших парней выдался весьма плодотворным. Тут и ликвидированные боевики укронато и затрофеенная западная техника вместе с закреплённым на ней вооружением», — сообщил Рамзан Кадыров.
На кадрах видеозаписи видны последствия атаки: на территории валяются обломки от зданий и тела бойцов ВСУ.
Также члены спецназа «Ахмат» нашли западную технику: «Спасибо Байдену за „хаммеры“, спасибо за пулемёт», — сказал один из чеченских военных.