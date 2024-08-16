«Спасибо Байдену за „хаммеры“»: бойцы «Ахмата» — о боях у белгородской границы

Бойцы «Ахмата» рассказали о боях рядом с Краснояружским районом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале информацию о работе батальона «Запад-Ахмат». По его словам, военные в настоящее время находятся в селе Колотиловка Краснояружского района под руководством начальника ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской республики Рустама Агуева.