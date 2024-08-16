bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Кадыров рассказал об успехах в белгородском приграничье

«Спасибо Байдену за „хаммеры“»: бойцы «Ахмата» — о боях у белгородской границы

16 августа 2024, 13:07
Фото: 1MI
Кадыров рассказал об успехах в белгородском приграничье

Бойцы «Ахмата» рассказали о боях рядом с Краснояружским районом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале информацию о работе батальона «Запад-Ахмат». По его словам, военные в настоящее время находятся в селе Колотиловка Краснояружского района под руководством начальника ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской республики Рустама Агуева.

В белгородском приграничье расположены бойцы спецназа «Ахмат» и морпехи 1009-го мотострелкового полка. Сегодня, 16 августа, бойцы доложили, что успешно атаковали противника.

«День у наших парней выдался весьма плодотворным. Тут и ликвидированные боевики укронато и затрофеенная западная техника вместе с закреплённым на ней вооружением», — сообщил Рамзан Кадыров.

На кадрах видеозаписи видны последствия атаки: на территории валяются обломки от зданий и тела бойцов ВСУ.

Также члены спецназа «Ахмат» нашли западную технику: «Спасибо Байдену за „хаммеры“, спасибо за пулемёт», — сказал один из чеченских военных.

Разрушения после ночной атаки под Белгородом приняли за удар по спецназу «Ахмат»
Узнать подробнее
Читайте также:
Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под ВолчанскомВ Белгородской области вновь начнутся сборы «Армата»СВО закончится осенью? Что происходит на харьковском направлении рядом с Белгородом
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Рамзан кадыров#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#ВС РФ#Ахмат#Ахмат-Запад
Подпишитесь
Количество пострадавших при обстрелах Шебекино увеличилось до семи человек
Сегодня, 13:42
Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
Сегодня, 11:47
ЦБ призвал банки простить долг по ипотеке белгородцам, чьё жильё было разрушено
Сегодня, 13:36
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Сегодня, 11:06
Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?
Сегодня, 13:41