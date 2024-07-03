СВО закончится осенью? Что происходит на харьковском направлении рядом с Белгородом

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
По данным следящего за продвижением войск на том направлении Telegram-канала, продолжаются бои в районе города Волчанска. С мест сообщают, что штурмовые группы «Севера» заняли здание в районе многоэтажек. Идёт движение в юго-западном направлении. ВСУ потеряли на этом направлении до 15 человек.
«Ввиду отсутствия альтернативных путей, противник продолжает перебрасывать подкрепление через реку Волчья, теряя при этом более половины личного состава», — Telegram-канал «Северный ветер».
Также за сутки ВС РФ удалось закрепиться, нарастить численность личного состава и расширить плацдарм на глубину до 50 метров на левом берегу реки Северский Донец, что в районе населённого пункта Бугроватка. Таким образом, российские войска продвинулись на Волчанском направлении примерно на сто метров.
Что касается села Липцы, то обстановка там «без существенных изменений». Telegram-канал сообщает, что ВСУ продолжает перебрасывать малыми группами подкрепление для штурма населённого пункта Глубокое. Одна из таких попыток была сорвана артиллерией: в результате атаки удалось уничтожить до семи украинских военных и два пикапа.
На обоих направлениях ВСУ пытаются медленно продавить оборону ВС РФ, наращивая количество контратак малыми группами. Для этого на линию боевого соприкосновения перебрасывают спецподразделения Сил специальных операций Украины, «Кракена» и так далее.
Всего же общие потери противника в Харьковской области за сутки, по информации «Северного ветра», достигли до 150 человек. Поразить удалось следующую технику:
Кроме того, российская авиация продолжает активно использовать на харьковском направлении планирующие авиабомбы. Канал «Северный ветер» информирует, что ударами ФАБ-1500 ВС РФ уничтожили два пункта дислокации 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия». Потери противника составили при этом до 70 человек.
Ранее канал Fighterbomber показал видео с применением ФАБ-3000 в Липцах.
Апти Алаудинов, помощник главы Чеченской Республики и командир спецназа «Ахмат» рассказал «Первому каналу», что ВСУ действительно готовились к контрнаступлению в Харьковской области. Но у ВС РФ получается сохранять инициативу.
«Мы их сильно растянули, размыли и планомерно уничтожаем. Они сейчас не в состоянии собрать серьёзные силы, их основная задача — удержать хотя бы то, что есть», — заявил командир.
Алаудинов уверен, что противопоставить российским военным в районе Волчанска украинские формирования уже ничего не могут. Обстрелы Белгорода и Шебекино, по мнению помощника главы Чечни, — попытка дестабилизировать общество и посеять панику из-за неуспехов ВСУ на фронте.
«Противник сыпется потихоньку каждый день: где-то сдаётся в плен, где-то убегает. Нам остаётся только дотерпеть, доработать, дожать».
Но прорывных и громких событий в ближайшее время ждать всё же не стоит.
«Мы не можем удовлетворить всех наших диванных критиков и в угоду им делать резкие движения, которые привели бы к большим потерям. Изначально была избрана тактика, согласно которой мы должны были делать максимальный результат с минимальными потерями. Мы очень сильно растянули силы противника, размыли их и уничтожаем. Так мы делали два предыдущих года — удаётся и третий, и это очень результативная тактика».
В то же время Алаудинов уверен, что победа ВС РФ приближается с каждым днём — в том числе за счёт успехов на харьковском направлении.
«Мы собираемся в этом году завершить СВО. Я больше чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023 году. Говорю и сейчас. Об этом уже знает и наш враг. Нам надо всем набраться терпения и доделать свою работу», — подытожил командир.
В любом случае, обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся сложной. Достаётся периодически и прифронтовому Белгороду.