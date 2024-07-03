СВО закончится осенью? Что происходит на харьковском направлении рядом с Белгородом

По данным следящего за продвижением войск на том направлении Telegram-канала, продолжаются бои в районе города Волчанска. С мест сообщают, что штурмовые группы «Севера» заняли здание в районе многоэтажек. Идёт движение в юго-западном направлении. ВСУ потеряли на этом направлении до 15 человек.