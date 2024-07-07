В Белгородской области вновь начнутся сборы «Армата»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В понедельник военно-патриотические сборы «Армата» снова откроют свои двери детям.
Новые смены откроются в понедельник, 8 июля, для детей Белгородской области, об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В новом году в регионе организовали смены и для девочек.
«Вижу, что большой популярностью пользуются среди наших детей эти сборы. В прошлом году, напомню, даже сделали персональные сборы для девчонок. И видим, что и в этом году наши девчонки наравне с мальчишками с удовольствием приходят в наши летние лагеря, занимаются полезным делом, набираются многими полезными навыками. Я уверен, что заводят, самое главное, большое количество новых друзей, которые останутся с ними навсегда», — закончил Гладков.
Напомним, что в 2023 году в сборах поучаствовало более семи тысяч детей.