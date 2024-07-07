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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Белгородской области вновь начнутся сборы «Армата»

В Белгородской области вновь начнутся сборы «Армата»

7 июля 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
В понедельник военно-патриотические сборы «Армата» снова примут детей, рассказал Вячеслав Гладков. Новые смены стартуют в понедельник, 8 июля, для мальчиков и девочек Белгородской области.
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Дети

В понедельник военно-патриотические сборы «Армата» снова откроют свои двери детям.

Новые смены откроются в понедельник, 8 июля, для детей Белгородской области, об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В новом году в регионе организовали смены и для девочек.

«Вижу, что большой популярностью пользуются среди наших детей эти сборы. В прошлом году, напомню, даже сделали персональные сборы для девчонок. И видим, что и в этом году наши девчонки наравне с мальчишками с удовольствием приходят в наши летние лагеря, занимаются полезным делом, набираются многими полезными навыками. Я уверен, что заводят, самое главное, большое количество новых друзей, которые останутся с ними навсегда», — закончил Гладков.

Напомним, что в 2023 году в сборах поучаствовало более семи тысяч детей.

В Белгородской области формируется вторая смена на сборы «Армата» для девочек
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Летний лагерь#Вячеслав Гладков#Армата
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