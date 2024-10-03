В приграничье разбрасывают взрывчатые вещества в виде фастфуда

Posted 3 октября, 13:10
Published 3 октября, 13:10
Modified 3 октября, 13:10
Updated 3 октября, 13:10
В Большесолдатском районе Курской области начали находить взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд. Как именно выглядят взрывоопасные предметы, никто не уточнил.
Глава муниципалитета Владимир Зайцев посоветовал курянам быть бдительными и воздержаться от поездок в их район.
Однако подобные замаскированные вещества могут раскидать и на других приграничных территориях.
Отметим, что в приграничье также могут быть разбросаны мины. Так, в конце сентября тракторист наехал на одну из них. Мужчину госпитализировали, а транспорт оказался уничтожен.