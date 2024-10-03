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Posted 3 октября, 13:10

Published 3 октября, 13:10

Modified 3 октября, 13:10

Updated 3 октября, 13:10

В приграничье разбрасывают взрывчатые вещества в виде фастфуда

В приграничье разбрасывают взрывчатые вещества в виде фастфуда

3 октября 2024, 13:10
Фото: «Курские известия»
Сюжет
Черноземье
О замаскированных под фастфуд взрывчатых веществах рассказал глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев. Он попросил жителей быть бдительными, процитировали слова чиновника «Курские известия».

В Большесолдатском районе Курской области начали находить взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд. Как именно выглядят взрывоопасные предметы, никто не уточнил.

Глава муниципалитета Владимир Зайцев посоветовал курянам быть бдительными и воздержаться от поездок в их район.

Однако подобные замаскированные вещества могут раскидать и на других приграничных территориях.

Отметим, что в приграничье также могут быть разбросаны мины. Так, в конце сентября тракторист наехал на одну из них. Мужчину госпитализировали, а транспорт оказался уничтожен.

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#Александра Склярова#Происшествия#Курская область#Черноземье#Фастфуд#Взрывчатые вещества#Приграничье#СВО
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