Почему вы с большой вероятностью разведётесь, если поженились до 25 лет?

Социолог Джос Х. А. М. Кокс в своей статье, посвященной ранним бракам, утверждает, что ранние браки могут привести к отсутствию гармонии в семье и поверхностному пониманию брака. Это происходит из-за недостатка опыта и знаний. В исследовании также упоминается, что содержание и обеспечение семьи часто перекладывается на родителей супружеской пары. Кроме того, ранние браки в случае негативного опыта могут приводить к потере смысла в браке для человека.