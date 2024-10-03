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Posted 3 октября, 11:34

Published 3 октября, 11:34

Modified 3 октября, 11:36

Updated 3 октября, 11:36

Исследователи рассказали, почему ранние браки чаще всего заканчиваются плохо

Почему вы с большой вероятностью разведётесь, если поженились до 25 лет?

3 октября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney

Исследователи рассказали, почему ранние браки чаще всего заканчиваются плохо

Исследования выяснили, что ранние браки чаще всего неудачные, сообщает «Комсомольская правда». Молодые пары, вступающие в брак до 25 лет, сталкиваются с большим риском развода. Что об этом говорят психологи

Исследования специалистов

«Комсомольская правда» рассказала, что голландские психологи и социологи провели опрос среди совершеннолетних девушек, которым за 20. Все девушки достаточно рано съехали от родителей и стали жить самостоятельно. Но некоторые из них почти сразу вышли замуж, а некоторые — дальше жили сами, занимаясь собой.

Результаты исследования

В ходе опроса сделали следующий вывод: если дело у молодожёнов доходило до развода, то страданий у таких девушек было гораздо больше, чем у тех, которые не были замужем. Женщины, которые рано вступили в брак, обычно переживают расставание на протяжении трёх лет, «одиноким» же хватало два года.

Среди мужчин-холостяков опрос показал, что переживаний по поводу расставания и вовсе практически нет, а тем, кто был женат, достаточно года, чтобы прийти в себя.

Исходя из результатов исследования выдвинули следующую гипотезу: молодые люди, не имеющие особого опыта, страдают от собственных мнимых ожиданий. Опытные их даже не питают, отчего и переживают разрыв с партнёром гораздо легче.

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Гипотезы и аргументы исследователей

Социолог Джос Х. А. М. Кокс в своей статье, посвященной ранним бракам, утверждает, что ранние браки могут привести к отсутствию гармонии в семье и поверхностному пониманию брака. Это происходит из-за недостатка опыта и знаний. В исследовании также упоминается, что содержание и обеспечение семьи часто перекладывается на родителей супружеской пары. Кроме того, ранние браки в случае негативного опыта могут приводить к потере смысла в браке для человека.

Создавая семью в юном возрасте, узами брака скрепляются двое незрелых людей, которые не готовы уступать друг другу, искать решения проблем и не знают как справиться со своими эмоциями. Всё это спутывается в большой клубок, который, в конечном итоге, уже невозможно распутать.

Набраться опыта для брака

Далеко не всегда ранний брак заканчивается плачевно, однако всё же есть смысл, чтобы не торопиться с выбором спутника по жизни. Стоить пожить самостоятельно, набраться жизненного опыта и осознать всё значение брака.

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#Полина Михнева
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