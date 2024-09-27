Не только SHAMAN: звёзд шоу-бизнеса накрыла волна разводов

Posted 27 сентября, 09:41
Published 27 сентября, 09:41
Modified 27 сентября, 09:41
Updated 27 сентября, 09:41
В 2024 году произошла настоящая волна звёздных разводов. Так, например, недавно стало известно о разводе фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги Абрамовой. Иск подала Абрамова. Сам Шнуров пока не прокомментировал новость.
Также появились слухи о возможном разрыве между Фёдором Бондарчуком и Паулиной Андреевой. Telegram-канал «Антиглянец» сообщил о проблемах в отношениях пары, которая провела свадьбу в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге в 2019 году.
СМИ говорят о проблемах в отношениях между Бондарчуком и Андреевой уже несколько месяцев. Отсутствие обручальных колец и появление пары по отдельности на публике добавляет масла в огонь.
Возможно, самым обсуждаемым разводом сентября станет расставание певца SHAMANa (Ярослав Дронов) и Елены Мартыновой. Артист подтвердил расставание. Дронов отметил, что они с супругой занятые люди и времени на личную жизнь практически не остаётся.
«Развод — наше совместное решение. Мы остаёмся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — добавил певец.
Новость вызвала бурное обсуждение в Сети. Вплоть до того, что некоторые выдвинули версию, что SHAMAN ушёл к Екатерине Мизулиной. Однако обе стороны это не подтверждали.
Кто еще разводился в 2024 году?
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