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Posted 25 сентября, 14:26

Published 25 сентября, 14:26

Modified 25 сентября, 14:26

Updated 25 сентября, 14:26

Заседание семейно-консультативного центра

За год 711 белгородских пар отказались от развода после семейной консультации

25 сентября 2024, 14:26
Фото: страница Татьяны Слюсаренко
Заседание семейно-консультативного центра
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Новости Белгорода
Консультации проводят сотрудники ЗАГСа совместно со священниками. Всего развестись за восемь месяцев планировали 1870 супружеских пар. Подробности сообщила руководитель белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

За восемь месяцев 2024 года в Белгородской области провели 880 заседаний семейно-консультативных центров. В них принимали участие школьники, невесты и женихи, а также супружеские пары, находящиеся на грани развода. Белгородцам рассказывали о браке и помогали решать конфликтные ситуации в отношениях.

Больше всего подобных заседаний провели в ЗАГСах Белгорода, Старого Оскола, Валуйского, Алексеевского, Яковлевского городских округов, а также Белгородского и Ракитянского районов.

Всего встречи посетили 1870 семейных пар, 711 из которых решили сохранить семью. На такие мероприятия также пригласили 2823 старшеклассника.

Кроме того, в регионе состоялось 92 заседания советов при главах администраций по оказанию помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Также в регионе с желающими пожениться или развестись парами работают священники — они принимают участие в семейно-консультативных центрах. Однако от разговора с ним можно отказаться.

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