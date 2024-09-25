За год 711 белгородских пар отказались от развода после семейной консультации

За восемь месяцев 2024 года в Белгородской области провели 880 заседаний семейно-консультативных центров. В них принимали участие школьники, невесты и женихи, а также супружеские пары, находящиеся на грани развода. Белгородцам рассказывали о браке и помогали решать конфликтные ситуации в отношениях.