За год 711 белгородских пар отказались от развода после семейной консультации

Posted 25 сентября, 14:26
Published 25 сентября, 14:26
Modified 25 сентября, 14:26
Updated 25 сентября, 14:26
За восемь месяцев 2024 года в Белгородской области провели 880 заседаний семейно-консультативных центров. В них принимали участие школьники, невесты и женихи, а также супружеские пары, находящиеся на грани развода. Белгородцам рассказывали о браке и помогали решать конфликтные ситуации в отношениях.
Больше всего подобных заседаний провели в ЗАГСах Белгорода, Старого Оскола, Валуйского, Алексеевского, Яковлевского городских округов, а также Белгородского и Ракитянского районов.
Всего встречи посетили 1870 семейных пар, 711 из которых решили сохранить семью. На такие мероприятия также пригласили 2823 старшеклассника.
Кроме того, в регионе состоялось 92 заседания советов при главах администраций по оказанию помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Также в регионе с желающими пожениться или развестись парами работают священники — они принимают участие в семейно-консультативных центрах. Однако от разговора с ним можно отказаться.