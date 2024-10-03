Как разжечь искру в отношениях на расстоянии: 6 советов от эксперта

Posted 3 октября, 11:20
Published 3 октября, 11:20
Modified 3 октября, 11:36
Updated 3 октября, 11:36
Отношения на расстоянии не сильно отличаются от обычных: вначале всё кажется захватывающим и новым. Однако через некоторое время вы привыкаете к рутине и всё может казаться пресным. Если вы беспокоитесь, что в ваших отношениях на расстоянии погасла искра, то попробуйте несколько советов от эксперта по знакомствам Джон Кигана, которыми он поделился в интервью для WikiHow.
Важно найти баланс для обоих. Если вы беспокоитесь, что искра в ваших отношениях гаснет, вашим первым шагом могут стать более частые разговоры по телефону или видеозвонки, чтобы преодолеть разрыв. Однако если ваш партнёр чувствует себя подавленным, активизация общения может иметь противоположный эффект. У всех разные потребности, поэтому лучшее, что можно сделать, это обсудить и прийти к взаимовыгодному решению.
Постоянное общение в одном и том же стиле может стать скучным и предсказуемым. Чтобы интерес к общению не угасал, время от времени меняйте темы! Вот несколько идей, которые помогут вам начать:
Обмен «скучными» повседневными подробностями может помочь вам почувствовать вас более близкими друг с другом. Что ещё более важно, рассказывая различные мелочи, которые с вами происходят, вы будете чувствовать себя более вовлеченными в повседневную жизнь друг друга. Если вы не уверены, с чего начать, попробуйте рассказать следующее:
Быть в разлуке тяжело, но постоянный негатив может испортить ваши отношения. Это не значит, что вы должны притворяться, будто ничего не случилось, если, конечно, вас действительно что-то беспокоит! Но если это обычный день, постарайтесь поддерживать оптимистичный настрой в общении. Общайтесь так, чтобы ваш партнер чувствовал себя энергичным и счастливым после вашего общения.
Важно действительно «видеться» друг с другом на регулярной основе. Телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения — это здорово, но возможность видеть лицо своего партнера во время видеозвонка помогает вам установить и поддерживать более глубокую связь. И то, что вы не можете ходить на регулярные свидания, не означает, что вы не можете «делать» что-то вместе! Планируйте «свидания» в определенный день каждую неделю. Стремитесь их разнообразить: ужинайте вместе, занимайтесь спортом, смотрите фильмы, играйте в онлайн-игры. Все зависит от вашей фантазии!
Иметь что-то, чего ждёшь с нетерпением, всегда бесценно. Выберите регулярный промежуток времени, который имеет смысл для вас обоих (месяц, 3 месяца, 6 месяцев, сколько угодно), и постарайтесь не затягивать дольше этого срока, не запланировав свой следующий визит. По-настоящему посвятите себя планированию каждой встречи, чтобы вы могли радоваться вместе по мере приближения свидания.