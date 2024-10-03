Как разжечь искру в отношениях на расстоянии: 6 советов от эксперта

Быть в разлуке тяжело, но постоянный негатив может испортить ваши отношения. Это не значит, что вы должны притворяться, будто ничего не случилось, если, конечно, вас действительно что-то беспокоит! Но если это обычный день, постарайтесь поддерживать оптимистичный настрой в общении. Общайтесь так, чтобы ваш партнер чувствовал себя энергичным и счастливым после вашего общения.