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Posted 3 октября, 11:20

Published 3 октября, 11:20

Modified 3 октября, 11:36

Updated 3 октября, 11:36

Как разжечь искру в отношениях на расстоянии: 6 советов от эксперта

Как разжечь искру в отношениях на расстоянии: 6 советов от эксперта

3 октября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт по знакомствам Джон Киган в своем интервью для WikiHow рассказал, как заново разжечь искру, вернуть страсть и близость, даже если между вами сотни километров.

Отношения на расстоянии не сильно отличаются от обычных: вначале всё кажется захватывающим и новым. Однако через некоторое время вы привыкаете к рутине и всё может казаться пресным. Если вы беспокоитесь, что в ваших отношениях на расстоянии погасла искра, то попробуйте несколько советов от эксперта по знакомствам Джон Кигана, которыми он поделился в интервью для WikiHow.

1. Говорите напрямую, если вам недостаточно общения

Важно найти баланс для обоих. Если вы беспокоитесь, что искра в ваших отношениях гаснет, вашим первым шагом могут стать более частые разговоры по телефону или видеозвонки, чтобы преодолеть разрыв. Однако если ваш партнёр чувствует себя подавленным, активизация общения может иметь противоположный эффект. У всех разные потребности, поэтому лучшее, что можно сделать, это обсудить и прийти к взаимовыгодному решению.

2. Попробуйте общаться по-новому

Чтобы интерес к общению не угасал, время от времени меняйте темы! Вот несколько идей, которые помогут вам начать:

  • Отправьте текст со ссылкой на песню и напишите: «Эта песня напоминает мне о тебе»;
  • Отправьте ни с того ни с сего написанное от руки письмо или забавную открытку;
  • Закажите любое блюдо ей/ему на дом.
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3. Рассказывайте о мелочах, которые с вами происходят

Обмен «скучными» повседневными подробностями может помочь вам почувствовать вас более близкими друг с другом. Что ещё более важно, рассказывая различные мелочи, которые с вами происходят, вы будете чувствовать себя более вовлеченными в повседневную жизнь друг друга. Если вы не уверены, с чего начать, попробуйте рассказать следующее:

  • Как вы проводите своё свободное время;
  • Какую музыку слушали недавно;
  • Что у вас сегодня на ужин;
  • Какой фильм вы посмотрели последним.

4. Сосредоточьтесь на положительных эмоциях

Это не значит, что вы должны притворяться, будто ничего не случилось, если, конечно, вас действительно что-то беспокоит! Но если это обычный день, постарайтесь поддерживать оптимистичный настрой в общении. Общайтесь так, чтобы ваш партнер чувствовал себя энергичным и счастливым после вашего общения.

5. Планируйте еженедельные вечера видеосвиданий

Телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения — это здорово, но возможность видеть лицо своего партнера во время видеозвонка помогает вам установить и поддерживать более глубокую связь. И то, что вы не можете ходить на регулярные свидания, не означает, что вы не можете «делать» что-то вместе! Планируйте «свидания» в определенный день каждую неделю. Стремитесь их разнообразить: ужинайте вместе, занимайтесь спортом, смотрите фильмы, играйте в онлайн-игры. Все зависит от вашей фантазии!

6. Планируйте свои встречи заблаговременно

Выберите регулярный промежуток времени, который имеет смысл для вас обоих (месяц, 3 месяца, 6 месяцев, сколько угодно), и постарайтесь не затягивать дольше этого срока, не запланировав свой следующий визит. По-настоящему посвятите себя планированию каждой встречи, чтобы вы могли радоваться вместе по мере приближения свидания.

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