Беда с психологами, с учителями получше: в школах Белгорода 49 вакансий

Вице-мэр по образованию и социальной политике Инна Тяпугина подготовила доклад о нехватке преподавателей к открытию учебного года. Она отметила, что список ещё может измениться, ведь приём молодых учителей после выпуска из педагогических ВУЗов и колледжей начнётся только с 15 августа.