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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Перед началом учебного года в школах Белгорода открыто 49 вакансий

Беда с психологами, с учителями получше: в школах Белгорода 49 вакансий

8 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI

Перед началом учебного года в школах Белгорода открыто 49 вакансий

Заммэра по образованию и социальной политике Инна Тяпугина рассказала о дефиците кадров в школах перед началом учебного года. Больше всего не хватает психологов.
Сюжет
Школы

С 1 сентября 2024 года в Белгороде вернётся очное обучение в школах. В связи с этим мэр Белгорода провёл оперативное совещание, где ответили на вопросы руководителей учебных учреждений и родителей учащихся.

Вице-мэр по образованию и социальной политике Инна Тяпугина подготовила доклад о нехватке преподавателей к открытию учебного года. Она отметила, что список ещё может измениться, ведь приём молодых учителей после выпуска из педагогических ВУЗов и колледжей начнётся только с 15 августа.

На 1-е число месяца в городе больше всего не хватает школьных психологов, открыто 12 вакансий. Далее — учителя иностранного и русского языка и математики, по которым открыто три вакансии. По два педагога не хватает на направлениях: информатика, физика, химия, география. Нехватка в одного человека: музыка, технология.

Из другого персонала самый большой дефицит учителей-логопедов. Всего открыто 49 вакансий, в прошлом году на эту же дату было 30.

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#Алёна Мальцева#Психологи#Мэр#Образование#Родители#Школы#Вакансии#Учебный год#Учащиеся#Белгород#Преподаватели#Ресурсы#Дефицит кадров
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