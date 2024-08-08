Беда с психологами, с учителями получше: в школах Белгорода 49 вакансий

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:46
С 1 сентября 2024 года в Белгороде вернётся очное обучение в школах. В связи с этим мэр Белгорода провёл оперативное совещание, где ответили на вопросы руководителей учебных учреждений и родителей учащихся.
Вице-мэр по образованию и социальной политике Инна Тяпугина подготовила доклад о нехватке преподавателей к открытию учебного года. Она отметила, что список ещё может измениться, ведь приём молодых учителей после выпуска из педагогических ВУЗов и колледжей начнётся только с 15 августа.
На 1-е число месяца в городе больше всего не хватает школьных психологов, открыто 12 вакансий. Далее — учителя иностранного и русского языка и математики, по которым открыто три вакансии. По два педагога не хватает на направлениях: информатика, физика, химия, география. Нехватка в одного человека: музыка, технология.
Из другого персонала самый большой дефицит учителей-логопедов. Всего открыто 49 вакансий, в прошлом году на эту же дату было 30.