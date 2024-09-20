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Posted 20 сентября, 14:26

Published 20 сентября, 14:26

Modified 20 сентября, 14:28

Updated 20 сентября, 14:28

Для регистрации брака детей потребуется дать согласие одному из родителей

Без разрешения можно? Как белгородцам до 16 лет зарегистрировать брак

20 сентября 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney

Для регистрации брака детей потребуется дать согласие одному из родителей

Сюжет
Депутаты
В регионе внесли изменения в закон, который касается порядка и условий вступления в брак несовершеннолетних. Решение приняли депутаты облдумы.

Как отметила депутат Елена Гурова, изменения подготовили для совершенствования регулирования порядка и условий вступления в брак несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, в регионах могут принимать закон, который разрешает вступать в брак с учётом особых обстоятельств подросткам по достижении 16 лет. В Белгородской области соответствующий закон приняли в 2000 году.

При этом особыми обстоятельствами считается определение беременности и рождение общего ребёнка у юных белгородцев, желающих вступить в брак. Закон также предусматривает необходимость получения письменного согласия родителей несовершеннолетнего.

В региональном законе предложили закрепить ситуацию, когда один из родителей лишён родительских прав, признан недееспособным, уклоняется без уважительной причины от воспитания несовершеннолетнего. Тогда согласие на брак даёт родитель, с которым несовершеннолетний проживает.

Кроме того, предлагается установить перечень документов, которые необходимо подавать одновременно с подачей заявления о разрешении на вступление в брак, а также срок рассмотрения заявления. Депутаты приняли закон, минуя процедуру второго и третьего чтений.

Стоит отметить, что закон распространяется только на граждан Российской Федерации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Законодательство#Белгород
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