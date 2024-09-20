Без разрешения можно? Как белгородцам до 16 лет зарегистрировать брак

Posted 20 сентября, 14:26
Published 20 сентября, 14:26
Modified 20 сентября, 14:28
Updated 20 сентября, 14:28
Как отметила депутат Елена Гурова, изменения подготовили для совершенствования регулирования порядка и условий вступления в брак несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, в регионах могут принимать закон, который разрешает вступать в брак с учётом особых обстоятельств подросткам по достижении 16 лет. В Белгородской области соответствующий закон приняли в 2000 году.
При этом особыми обстоятельствами считается определение беременности и рождение общего ребёнка у юных белгородцев, желающих вступить в брак. Закон также предусматривает необходимость получения письменного согласия родителей несовершеннолетнего.
В региональном законе предложили закрепить ситуацию, когда один из родителей лишён родительских прав, признан недееспособным, уклоняется без уважительной причины от воспитания несовершеннолетнего. Тогда согласие на брак даёт родитель, с которым несовершеннолетний проживает.
Кроме того, предлагается установить перечень документов, которые необходимо подавать одновременно с подачей заявления о разрешении на вступление в брак, а также срок рассмотрения заявления. Депутаты приняли закон, минуя процедуру второго и третьего чтений.
Стоит отметить, что закон распространяется только на граждан Российской Федерации.