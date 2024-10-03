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Posted 3 октября, 05:00

Published 3 октября, 05:00

Modified 3 октября, 05:00

Updated 3 октября, 05:00

Эксперты оценили дивиденды в период высоких ставок

Эксперты оценили дивиденды в период высоких ставок

3 октября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
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Эксперты
Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют, что дивидендные выплаты российских компаний за следующие 12 месяцев достигнут около 4,4 трлн рублей.

Согласно инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 года, суммарный объём дивидендов ожидается на уровне 4,4 трлн рублей, с более чем 500 млрд рублей приходящихся на акции в свободном обращении в России.

Компании, по данным стратегии, активно погашают долги и с умеренностью подходят к выплате дивидендов, особенно те, у которых нет долгов, или у государственных компаний с комфортной финансовой нагрузкой. Ставки по депозитам делают реинвестирование дивидендов в акции менее привлекательным, но доходность российского рынка акций останется на уровне выше 10%.

Станислав Клещев, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции», отмечает, что ожидания дивидендов на уровне 1,4 трлн рублей до конца года, с учётом 200 млрд рублей на акции в свободном обращении, говорят о стабильности и надёжности российского финансового рынка.

На российском фондовом рынке ожидаемый уровень дивидендной доходности на ближайший год превышает 10%. Однако он уступает текущим ставкам по депозитам и доходности денежных фондов.

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