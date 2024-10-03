Эксперты оценили дивиденды в период высоких ставок

Компании, по данным стратегии, активно погашают долги и с умеренностью подходят к выплате дивидендов, особенно те, у которых нет долгов, или у государственных компаний с комфортной финансовой нагрузкой. Ставки по депозитам делают реинвестирование дивидендов в акции менее привлекательным, но доходность российского рынка акций останется на уровне выше 10%.