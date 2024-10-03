Эксперты оценили дивиденды в период высоких ставок

Posted 3 октября, 05:00
Published 3 октября, 05:00
Modified 3 октября, 05:00
Updated 3 октября, 05:00
Согласно инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 года, суммарный объём дивидендов ожидается на уровне 4,4 трлн рублей, с более чем 500 млрд рублей приходящихся на акции в свободном обращении в России.
Компании, по данным стратегии, активно погашают долги и с умеренностью подходят к выплате дивидендов, особенно те, у которых нет долгов, или у государственных компаний с комфортной финансовой нагрузкой. Ставки по депозитам делают реинвестирование дивидендов в акции менее привлекательным, но доходность российского рынка акций останется на уровне выше 10%.
Станислав Клещев, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции», отмечает, что ожидания дивидендов на уровне 1,4 трлн рублей до конца года, с учётом 200 млрд рублей на акции в свободном обращении, говорят о стабильности и надёжности российского финансового рынка.
На российском фондовом рынке ожидаемый уровень дивидендной доходности на ближайший год превышает 10%. Однако он уступает текущим ставкам по депозитам и доходности денежных фондов.
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